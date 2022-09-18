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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кремонезе - Лацио
Кремонезе - Лацио: обзор матча 18 сентября 2022
Кремонезе
18.09.2022, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 4
Завершен
Лацио
7'
Ч. Иммобиле
21'
Ч. Иммобиле (П)
45+1'
С. Милинкович-Савич
79'
Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Лацио
Замена
Т. Миланезе
️️️️
Л. Дзанимачча
80'
79'
ГОЛ! 0:4!
Педро
Пас отдал
Ч. Иммобиле
78'
Замена
М. Хила
️️️️
Патрик
78'
Замена
Т. Башич
️️️️
С. Милинкович-Савич
Желтая карточка
Й. Васкес
73'
67'
Замена
Л. Альберто
️️️️
М. Весино
Замена
Ч. Пикель
️️️️
С. Мейте
63'
57'
Замена
А. Романьоли
️️️️
Н. Казале
57'
Замена
Педро
️️️️
М. Дзакканьи
Замена
С. Аскасибар
️️️️
Г. Эскаланте
46'
Замена
Й. Васкес
️️️️
Л. Лочошвили
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
С. Милинкович-Савич
38'
Желтая карточка
Н. Казале
Замена
М. Бьянкетти
️️️️
В. Кирикеш
28'
21'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ч. Иммобиле
7'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
13
Ионуц Раду
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
22
Дориан Чезковски
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
28
Джейми Баез
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
50
Марко Бертини
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
15
Лука Ромеро
АП
9
Педро
ПВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
3-2-2-1-2
13
Раду
4
Айву
21
Кирикеш
24
Лочошвили
17
Серникола
14
Валери
8
Эскаланте
8
Мейте
98
Дзанимачча
29
Окереке
9
Дессер
4-3-2-1
49
Проведель
77
Марушич
16
Казале
4
Патрик
4
Хюсай
15
Весино
32
Катальди
22
Милинкович-Савич
10
Дзакканьи
7
Андерсон
9
Иммобиле
21
Кирикеш
15
Бьянкетти
15
Бьянкетти
21
Кирикеш
24
Лочошвили
22
Васкес
22
Васкес
24
Лочошвили
8
Мейте
18
Пикель
18
Пикель
8
Мейте
8
Эскаланте
25
Аскасибар
25
Аскасибар
8
Эскаланте
98
Дзанимачча
62
Миланезе
62
Миланезе
98
Дзанимачча
16
Казале
26
Романьоли
26
Романьоли
16
Казале
4
Патрик
34
Хила
34
Хила
4
Патрик
22
Милинкович-Савич
19
Башич
19
Башич
22
Милинкович-Савич
15
Весино
18
Альберто
18
Альберто
15
Весино
10
Дзакканьи
9
Педро
9
Педро
10
Дзакканьи
Остались в запасе
Кремонезе
Лацио
18
Паоло Гильоне
ПЗ
21
Джанлука Саро
ВР
22
Дориан Чезковски
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
28
Джейми Баез
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
50
Марко Бертини
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
21
Джанлука Саро
ВР
22
Дориан Чезковски
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
28
Джейми Баез
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
50
Марко Бертини
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Кремонезе - Лацио
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Джованни Зини
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