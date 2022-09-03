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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Наполи
Лацио - Наполи: обзор матча 03 сентября 2022
Лацио
03.09.2022, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
4'
М. Дзакканьи
38'
К. Мин-Джэ
61'
Х. Кварацхелия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Наполи
Желтая карточка
А. Марушич
90'
+4
90'
+2
Замена
М. Оливера
️️️️
М. Руй
90'
+2
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
С. Лоботка
Замена
Э. Хюсай
️️️️
М. Лаццари
84'
Замена
М. Кансельери
️️️️
Ф. Андерсон
84'
Замена
Т. Башич
️️️️
Д. Катальди
75'
Желтая карточка
Д. Катальди
69'
Желтая карточка
Ф. Андерсон
69'
68'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Х. Кварацхелия
68'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
П. Зелински
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
67'
61'
ГОЛ! 1:2!
Х. Кварацхелия
Пас отдал
Ф. Ангисса
Замена
М. Весино
️️️️
Л. Альберто
53'
Замена
Педро
️️️️
М. Дзакканьи
53'
45'
+2
Замена
М. Политано
️️️️
И. Лосано
38'
ГОЛ! 1:1!
К. Мин-Джэ
Пас отдал
П. Зелински
ГОЛ! 1:0!
М. Дзакканьи
Пас отдал
Ф. Андерсон
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
50
Марко Бертини
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
9
Педро
ПВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
4-2-3-1
49
Проведель
29
Лаццари
4
Патрик
26
Романьоли
77
Марушич
32
Катальди
22
Милинкович-Савич
7
Андерсон
18
Альберто
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
3
Мин-Джэ
6
Мариу Руй
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
11
Лосано
7
Кварацхелия
45
Осимхен
29
Лаццари
4
Хюсай
4
Хюсай
29
Лаццари
18
Альберто
15
Весино
15
Весино
18
Альберто
32
Катальди
19
Башич
19
Башич
32
Катальди
10
Дзакканьи
9
Педро
9
Педро
10
Дзакканьи
7
Андерсон
22
Кансельери
22
Кансельери
7
Андерсон
6
Мариу Руй
17
Оливера
17
Оливера
6
Мариу Руй
68
Лоботка
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
68
Лоботка
20
Зелински
99
Эльмас
99
Эльмас
20
Зелински
11
Лосано
21
Политано
21
Политано
11
Лосано
7
Кварацхелия
18
Распадори
18
Распадори
7
Кварацхелия
Остались в запасе
Лацио
Наполи
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
50
Марко Бертини
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
12
Давиде Марфелла
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
50
Марко Бертини
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Лацио - Наполи
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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