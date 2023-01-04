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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Лацио
Лечче - Лацио: обзор матча 04 января 2023
Лечче
04.01.2023, среда, 18:30
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 1
Завершен
Лацио
57'
Г. Стрефецца
71'
Л. Коломбо
14'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лечче - Лацио
90'
+2
Желтая карточка
М. Кансельери
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
А. Бли
89'
Замена
Ю. Мале
️️️️
Ж. Гонсалес
89'
85'
Замена
Л. Ромеро
️️️️
Т. Башич
Замена
А. Сесай
️️️️
Л. Коломбо
84'
79'
Замена
М. Антонио
️️️️
Д. Катальди
79'
Замена
М. Кансельери
️️️️
М. Дзакканьи
Желтая карточка
М. Юльманн
78'
Замена
Р. Уден
️️️️
Г. Стрефецца
73'
ГОЛ! 2:1!
Л. Коломбо
Пас отдал
Ф. Ди Франческо
71'
62'
Замена
М. Весино
️️️️
С. Милинкович-Савич
62'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Педро
ГОЛ! 1:1!
Г. Стрефецца
57'
Желтая карточка
А. Галло
48'
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
Л. Банда
46'
37'
Желтая карточка
Н. Казале
14'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Н. Казале
Желтая карточка
Л. Банда
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
23
Мортен Юльманн
ОП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Лечче
1
Марко Блеве
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
50
Марко Бертини
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
4-2-1-2-1
30
Фальконе
25
Галло
15
Жандре
14
Умтити
6
Башкиротто
29
Бли
23
Юльманн
16
Гонсалес
7
Стрефецца
19
Банда
29
Коломбо
4-3-2-1
49
Проведель
77
Марушич
16
Казале
26
Романьоли
29
Лаццари
22
Милинкович-Савич
19
Башич
32
Катальди
9
Педро
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
29
Бли
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
29
Бли
16
Гонсалес
14
Мале
14
Мале
16
Гонсалес
19
Банда
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
19
Банда
7
Стрефецца
10
Уден
10
Уден
7
Стрефецца
29
Коломбо
9
Сесай
9
Сесай
29
Коломбо
32
Катальди
8
Антонио
8
Антонио
32
Катальди
22
Милинкович-Савич
15
Весино
15
Весино
22
Милинкович-Савич
19
Башич
15
Ромеро
15
Ромеро
19
Башич
9
Педро
7
Андерсон
7
Андерсон
9
Педро
10
Дзакканьи
22
Кансельери
22
Кансельери
10
Дзакканьи
Остались в запасе
Лечче
Лацио
1
Марко Блеве
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
50
Марко Бертини
ОП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
1
Марко Блеве
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
50
Марко Бертини
ОП
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Лечче - Лацио
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Виа Дель Маре
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