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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Лацио
Наполи - Лацио: обзор матча 03 марта 2023
Наполи
03.03.2023, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 1
Завершен
Лацио
67'
М. Весино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Лацио
90'
+4
Желтая карточка
А. Марушич
Замена
К. Зедадка
️️️️
М. Оливера
90'
+4
Желтая карточка
Э. Эльмас
90'
88'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Альберто
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
С. Лоботка
84'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
П. Зелински
84'
84'
Замена
М. Кансельери
️️️️
М. Дзакканьи
Замена
М. Политано
️️️️
И. Лосано
71'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Ф. Ангисса
71'
67'
ГОЛ! 0:1!
М. Весино
Желтая карточка
В. Осимхен
64'
59'
Замена
Педро
️️️️
Ф. Андерсон
21'
Желтая карточка
Патрик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
93
Мохаммед Фарес
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
9
Педро
ПВ
4-3-2-1
1
Мерет
17
Оливера
13
Ррахмани
3
Мин-Джэ
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
7
Кварацхелия
11
Лосано
45
Осимхен
4-2-3-1
49
Проведель
4
Хюсай
26
Романьоли
4
Патрик
77
Марушич
22
Милинкович-Савич
15
Весино
10
Дзакканьи
18
Альберто
7
Андерсон
9
Иммобиле
68
Лоботка
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
68
Лоботка
99
Ангисса
99
Эльмас
99
Эльмас
99
Ангисса
17
Оливера
98
Зедадка
98
Зедадка
17
Оливера
11
Лосано
21
Политано
21
Политано
11
Лосано
20
Зелински
18
Симеоне
18
Симеоне
20
Зелински
18
Альберто
32
Катальди
32
Катальди
18
Альберто
10
Дзакканьи
22
Кансельери
22
Кансельери
10
Дзакканьи
7
Андерсон
9
Педро
9
Педро
7
Андерсон
Остались в запасе
Наполи
Лацио
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
93
Мохаммед Фарес
ЛП
19
Тома Башич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
93
Мохаммед Фарес
ЛП
19
Тома Башич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Наполи - Лацио
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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