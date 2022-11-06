Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Лацио
Рома - Лацио: обзор матча 06 ноября 2022
Рома
06.11.2022, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 1
Завершен
Лацио
29'
Ф. Андерсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Лацио
88'
Желтая карточка
Ш. Раду
Желтая карточка
Р. Патрисиу
87'
84'
Замена
Л. Ромеро
️️️️
М. Дзакканьи
Замена
А. Белотти
️️️️
Н. Залевски
73'
Замена
Н. Матич
️️️️
М. Камара
73'
71'
Замена
Т. Башич
️️️️
Л. Альберто
69'
Замена
Э. Хюсай
️️️️
М. Лаццари
69'
Замена
М. Кансельери
️️️️
Педро
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Р. Карсдорп
63'
Замена
К. Вольпато
️️️️
Л. Пеллегрини
53'
Травма
Л. Пеллегрини
52'
50'
Желтая карточка
М. Весино
Замена
З. Челик
️️️️
Д. Манчини
46'
29'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Андерсон
Пас отдал
Педро
25'
Желтая карточка
М. Лаццари
Желтая карточка
Д. Манчини
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
2
Мади Камара
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
29
Мануэль Лаццари
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
10
Маттиа Дзакканьи
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Филиппо Трипи
ОП
18
Неманья Матич
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Лацио
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
19
Тома Башич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Ибаньес
59
Залевски
2
Карсдорп
2
Камара
4
Кристанте
7
Пеллегрини
10
Дзаньоло
18
Абрахам
4-2-3-1
49
Проведель
77
Марушич
16
Казале
26
Романьоли
29
Лаццари
15
Весино
32
Катальди
9
Педро
18
Альберто
7
Андерсон
10
Дзакканьи
2
Карсдорп
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
2
Карсдорп
23
Манчини
2
Челик
2
Челик
23
Манчини
2
Камара
18
Матич
18
Матич
2
Камара
7
Пеллегрини
7
Вольпато
7
Вольпато
7
Пеллегрини
59
Залевски
11
Белотти
11
Белотти
59
Залевски
29
Лаццари
4
Хюсай
4
Хюсай
29
Лаццари
18
Альберто
19
Башич
19
Башич
18
Альберто
10
Дзакканьи
15
Ромеро
15
Ромеро
10
Дзакканьи
9
Педро
22
Кансельери
22
Кансельери
9
Педро
Остались в запасе
Рома
Лацио
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Остались в запасе
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Рома - Лацио
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Рома
Лацио
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
09:40
3
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
09:40
3
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+