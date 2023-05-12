Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Лечче
Лацио - Лечче: обзор матча 12 мая 2023
Лацио
12.05.2023, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 2
Завершен
Лечче
34'
Ч. Иммобиле
90+4'
С. Милинкович-Савич
45+2'
Р. Уден
51'
Р. Уден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Лечче
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Гонсалес
ГОЛ! 2:2!
С. Милинкович-Савич
90'
+4
82'
Замена
Т. Йоханн Хельгасон
️️️️
Р. Уден
81'
Желтая карточка
А. Бли
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
81'
79'
Желтая карточка
В. Фальконе
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
78'
77'
Замена
С. Романьоли
️️️️
В. Жандре
77'
Замена
Ж. Гонсалес
️️️️
Г. Стрефецца
Замена
Т. Башич
️️️️
М. Антонио
73'
68'
Замена
А. Сесай
️️️️
Л. Коломбо
68'
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
Л. Банда
65'
Желтая карточка
Р. Уден
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Э. Хюсай
58'
Замена
Педро
️️️️
Ф. Андерсон
58'
51'
ГОЛ! 1:2!
Р. Уден
Пас отдал
Г. Стрефецца
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Р. Уден
Пас отдал
В. Жандре
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Л. Альберто
34'
23'
Пенальти не реализован!
Г. Стрефецца
13'
Желтая карточка
Л. Банда
Желтая карточка
М. Лаццари
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
23
Мортен Юльманн
ОП
10
Реми Уден
ПВ
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
93
Мохаммед Фарес
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
19
Тома Башич
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
9
Педро
ПВ
7
Диего Гонсалес
ЦФ
Лечче
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
4-2-3-1
49
Проведель
29
Лаццари
16
Казале
26
Романьоли
4
Хюсай
22
Милинкович-Савич
8
Антонио
7
Андерсон
18
Альберто
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
4-2-3-1
30
Фальконе
6
Башкиротто
15
Жандре
14
Умтити
25
Галло
29
Бли
23
Юльманн
19
Банда
7
Стрефецца
10
Уден
29
Коломбо
4
Хюсай
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
4
Хюсай
8
Антонио
19
Башич
19
Башич
8
Антонио
7
Андерсон
9
Педро
9
Педро
7
Андерсон
15
Жандре
6
Романьоли
6
Романьоли
15
Жандре
7
Стрефецца
16
Гонсалес
16
Гонсалес
7
Стрефецца
10
Уден
21
Хельгасон
21
Хельгасон
10
Уден
19
Банда
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
19
Банда
29
Коломбо
9
Сесай
9
Сесай
29
Коломбо
Остались в запасе
Лацио
Лечче
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
22
Маттео Кансельери
ПВ
7
Диего Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
22
Маттео Кансельери
ПВ
7
Диего Гонсалес
ЦФ
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Лацио - Лечче
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Лацио
Лечче
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+