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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Монца - Лацио
Монца - Лацио: обзор матча 02 апреля 2023
Монца
02.04.2023, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 2
Завершен
Лацио
13'
Педро
56'
С. Милинкович-Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монца - Лацио
83'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
М. Лаццари
80'
Желтая карточка
Ф. Андерсон
Замена
А. Барберис
️️️️
Х. Мачин
80'
Желтая карточка
С. Сенси
76'
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
Д. Капрари
71'
71'
Замена
Т. Башич
️️️️
Л. Альберто
71'
Замена
М. Весино
️️️️
Д. Катальди
65'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
Педро
Замена
А. Колпани
️️️️
Н. Ровелла
60'
59'
Желтая карточка
М. Дзакканьи
Замена
Д. Мота
️️️️
А. Петанья
59'
Замена
В. Антов
️️️️
Марлон
59'
56'
ГОЛ! 0:2!
С. Милинкович-Савич
Желтая карточка
Д. Донати
55'
Желтая карточка
Марлон
52'
Желтая карточка
Д. Капрари
48'
Желтая карточка
П. Чиурриа
47'
13'
ГОЛ! 0:1!
Педро
Пас отдал
М. Дзакканьи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
4
Марлон
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
16
Хосе Мачин
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Монца
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
46
Дани Мота
ЦФ
Лацио
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
4-1-2-1-2
20
Ди Грегорио
30
Аугусто
4
Марлон
4
Мари
2
Донати
6
Ровелла
16
Мачин
8
Сенси
26
Чиурриа
37
Петанья
10
Капрари
4-2-3-1
49
Проведель
4
Хюсай
16
Казале
26
Романьоли
29
Лаццари
22
Милинкович-Савич
32
Катальди
9
Педро
18
Альберто
7
Андерсон
10
Дзакканьи
4
Марлон
60
Антов
60
Антов
4
Марлон
6
Ровелла
28
Колпани
28
Колпани
6
Ровелла
16
Мачин
51
Барберис
51
Барберис
16
Мачин
10
Капрари
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
10
Капрари
37
Петанья
46
Мота
46
Мота
37
Петанья
29
Лаццари
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
29
Лаццари
32
Катальди
15
Весино
15
Весино
32
Катальди
18
Альберто
19
Башич
19
Башич
18
Альберто
9
Педро
9
Иммобиле
9
Иммобиле
9
Педро
Остались в запасе
Монца
Лацио
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
50
Марко Бертини
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Остались в запасе
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
50
Марко Бертини
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Монца - Лацио
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
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