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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Кремонезе
Лацио - Кремонезе: обзор матча 28 мая 2023
Лацио
28.05.2023, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 37 тур
3 : 2
Завершен
Кремонезе
4'
Э. Хюсай
37'
С. Милинкович-Савич
89'
С. Милинкович-Савич
54'
П. Галдамес
58'
М. Лаццари (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Кремонезе
Замена
Ш. Раду
️️️️
М. Дзакканьи
90'
+1
Замена
Т. Башич
️️️️
Л. Альберто
90'
ГОЛ! 3:2!
С. Милинкович-Савич
89'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
81'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Э. Хюсай
80'
78'
Замена
Й. Васкес
️️️️
Л. Лочошвили
Желтая карточка
М. Дзакканьи
72'
69'
Замена
Д. Куальята
️️️️
Э. Валери
69'
Замена
М. Кастаньетти
️️️️
П. Галдамес
67'
Желтая карточка
П. Галдамес
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Педро
60'
59'
Замена
К. Буонаюто
️️️️
Д. Чиофани
58'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
М. Лаццари
54'
ГОЛ! 2:1!
П. Галдамес
Пас отдал
Э. Валери
ГОЛ! 2:0!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Педро
37'
24'
Желтая карточка
Л. Серникола
ГОЛ! 1:0!
Э. Хюсай
Пас отдал
Ч. Иммобиле
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
4
Пабло Галдамес
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
74
Франк Тсаджут
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Лацио
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
4
Патрик
ЦЗ
13
Фабио Руджери
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
50
Марко Бертини
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
7
Диего Гонсалес
ЦФ
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
4
Кристиан Аселла
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
4-2-3-1
49
Проведель
29
Лаццари
16
Казале
26
Романьоли
4
Хюсай
22
Милинкович-Савич
15
Весино
10
Дзакканьи
18
Альберто
9
Педро
9
Иммобиле
3-4-1-2
1
Сарр
15
Бьянкетти
25
Феррари
24
Лочошвили
17
Серникола
18
Пикель
4
Галдамес
14
Валери
8
Мейте
9
Чиофани
74
Тсаджут
10
Дзакканьи
26
Раду
26
Раду
10
Дзакканьи
4
Хюсай
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
4
Хюсай
18
Альберто
19
Башич
19
Башич
18
Альберто
9
Педро
7
Андерсон
7
Андерсон
9
Педро
14
Валери
12
Куальята
12
Куальята
14
Валери
24
Лочошвили
22
Васкес
22
Васкес
24
Лочошвили
4
Галдамес
4
Кастаньетти
4
Кастаньетти
4
Галдамес
9
Чиофани
92
Буонаюто
92
Буонаюто
9
Чиофани
Остались в запасе
Лацио
Кремонезе
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
4
Патрик
ЦЗ
13
Фабио Руджери
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
50
Марко Бертини
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
7
Диего Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
29
Марко Карнесекки
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Кристиан Аселла
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Остались в запасе
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
4
Патрик
ЦЗ
13
Фабио Руджери
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
50
Марко Бертини
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
7
Диего Гонсалес
ЦФ
Остались в запасе
29
Марко Карнесекки
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Кристиан Аселла
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Лацио - Кремонезе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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