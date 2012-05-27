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Федор Бурдыкин
Статистика
Федор Бурдыкин - статистика
Завершил карьеру
3 января 1990 (36), Воронеж
#1 | Вратарь
186 см | 78 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2010
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо Вл
4
-4
0
1
0
Оренбург
1
-2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 49 тур
Балтика
2 : 1
27.05.2012
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 47 тур
Факел
0 : 2
15.05.2012
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 46 тур
Оренбург
1 : 0
08.05.2012
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 44 тур
Оренбург
3 : 0
26.04.2012
Химки
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 43 тур
Луч
0 : 0
20.04.2012
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Торпедо Вл
1 : 1
01.04.2012
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
07.11.2011
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Луч
2 : 1
04.11.2011
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
1 : 2
27.10.2011
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
0 : 0
24.10.2011
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Енисей
0 : 2
17.10.2011
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Cибирь
1 : 0
14.10.2011
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Оренбург
1 : 1
06.10.2011
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Мордовия
3 : 1
25.09.2011
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
КАМАЗ
1 : 3
22.09.2011
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Оренбург
1 : 3
12.09.2011
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Урал
1 : 1
06.09.2011
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 0
01.09.2011
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Черноморец
2 : 0
09.08.2011
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Динамо Бр
0 : 2
19.05.2011
Торпедо Вл
1' - 90'
69'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Шинник
2 : 0
16.05.2011
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Торпедо Вл
3 : 2
06.05.2011
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Торпедо Вл
0 : 2
03.05.2011
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Торпедо Вл
1 : 1
28.04.2011
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Торпедо Вл
3 : 1
25.04.2011
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
КАМАЗ
3 : 0
18.04.2011
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Мордовия
4 : 0
15.04.2011
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Торпедо Вл
2 : 0
07.04.2011
Волгарь
Был в запасе
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