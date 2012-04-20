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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Оренбург
Луч - Оренбург: обзор матча 20 апреля 2012
Луч
20.04.2012, пятница, 12:00
Россия. ФНЛ, группа B, 43 тур
0 : 0
Завершен
Оренбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Оренбург
Замена
Н. Зайцев
️️️️
Д. Вукобратович
Замена
А. Тихоновецкий
️️️️
Д. Карлос
Замена
А. Кренделев
️️️️
О. Кожанов
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
А. Секретов
Желтая карточка
И. Ганиев
Замена
Д. Дедечко
️️️️
Ю. Газинский
Желтая карточка
М. Федоров
Замена
А. Алхазов
️️️️
М. Федоров
Замена
Д. Карлос
️️️️
Д. Семочко
Желтая карточка
А. Ушенин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
18
Максим Федоров
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
77
Джонатан Беэ
ЦФ
Оренбург
16
Леонид Мусин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
10
Андрей Секретов
ЛП
8
Константин Низовцев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Луч
19
Алексей Степанов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
20
Алан Кусов
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Оренбург
1
Федор Бурдыкин
ВР
10
Владимир Парняков
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
4
Данил Кленкин
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
3-2-4-1
70
Котляров
3
Удалый
23
Могилевский
2
Засеев
2
Кренделев
25
Семочко
18
Федоров
18
Газинский
34
Ушенин
4
Славнов
77
Беэ
4-4-2
16
Мусин
88
Ганиев
7
Кулешов
15
Андреев
2
Полуяхтов
10
Булыга
8
Низовцев
8
Шогенов
10
Секретов
4
Вукобратович
20
Кожанов
25
Семочко
11
Карлос
11
Карлос
25
Семочко
18
Газинский
69
Дедечко
69
Дедечко
18
Газинский
Карлос
10
Тихоновецкий
10
Тихоновецкий
Карлос
18
Федоров
13
Алхазов
13
Алхазов
18
Федоров
4
Вукобратович
10
Парняков
10
Парняков
4
Вукобратович
4
Вукобратович
3
Зайцев
3
Зайцев
4
Вукобратович
10
Секретов
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
10
Секретов
20
Кожанов
33
Кренделев
33
Кренделев
20
Кожанов
Остались в запасе
Луч
Оренбург
20
Алан Кусов
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
1
Федор Бурдыкин
ВР
12
Андрей Малых
ПЗ
4
Данил Кленкин
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
20
Алан Кусов
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
Остались в запасе
1
Федор Бурдыкин
ВР
12
Андрей Малых
ПЗ
4
Данил Кленкин
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Луч - Оренбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
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