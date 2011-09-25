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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Оренбург
Мордовия - Оренбург: обзор матча 25 сентября 2011
Мордовия
25.09.2011, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
3 : 1
Завершен
Оренбург
32'
Р. Мухаметшин
37'
А. Пазин
88'
Д. Рыжов
90'
М. Канаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Оренбург
Желтая карточка
В. Кулешов
Замена
А. Герк
️️️️
М. Рогов
ГОЛ! 3:1!
М. Канаев
ГОЛ! 3:0!
Д. Рыжов
Желтая карточка
М. Жестков
Замена
Д. Рыжов
️️️️
Р. Мухаметшин
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
Желтая карточка
Ю. Кулешов
Замена
М. Жестков
️️️️
А. Пазин
Желтая карточка
А. Горбанец
Замена
Г. Асеведо
️️️️
К. Панченко
Замена
К. Низовцев
️️️️
В. Булыга
Замена
В. Кулешов
️️️️
В. Парняков
Замена
Д. Вукобратович
️️️️
З. Кнежевич
Замена
Н. Жданкин
️️️️
В. Полуяхтов
Вторая желтая
Д. Андреев
ГОЛ! 2:0!
А. Пазин
Желтая карточка
В. Полуяхтов
ГОЛ! 1:0!
Р. Мухаметшин
Желтая карточка
Д. Андреев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
16
Александр Агапов
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
8
Георгий Микадзе
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
31
Максим Рогов
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
40
Юрий Кулешов
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Оренбург
16
Леонид Мусин
ВР
13
Максим Грошев
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
8
Марат Шогенов
ЦП
5
Зоран Кнежевич
ЦП
7
Элтон Кале
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
17
Эльбрус Танделов
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Оренбург
1
Федор Бурдыкин
ВР
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
11
Александр Скворцов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
8
Константин Низовцев
ЦП
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
2-1-3-1-2
16
Агапов
8
Микадзе
19
Осипов
11
Пазин
31
Рогов
40
Кулешов
9
Мухаметшин
32
Горбанец
8
Панченко
23
Мухаметшин
3-3-3-1
16
Мусин
10
Парняков
3
Зайцев
15
Андреев
13
Грошев
17
Канаев
2
Полуяхтов
8
Шогенов
5
Кнежевич
10
Булыга
7
Элтон Кале
31
Рогов
8
Герк
8
Герк
31
Рогов
23
Мухаметшин
63
Рыжов
63
Рыжов
23
Мухаметшин
8
Панченко
30
Асеведо
30
Асеведо
8
Панченко
11
Пазин
71
Жестков
71
Жестков
11
Пазин
10
Парняков
7
Кулешов
7
Кулешов
10
Парняков
2
Полуяхтов
25
Жданкин
25
Жданкин
2
Полуяхтов
10
Булыга
8
Низовцев
8
Низовцев
10
Булыга
5
Кнежевич
4
Вукобратович
4
Вукобратович
5
Кнежевич
Остались в запасе
Мордовия
Оренбург
93
Михаил Маркин
ЦФ
17
Эльбрус Танделов
ЦП
1
Денис Шебанов
ВР
Главный тренер
Федор Щербаченко
1
Федор Бурдыкин
ВР
11
Александр Скворцов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
93
Михаил Маркин
ЦФ
17
Эльбрус Танделов
ЦП
1
Денис Шебанов
ВР
Остались в запасе
1
Федор Бурдыкин
ВР
11
Александр Скворцов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Мордовия - Оренбург
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
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