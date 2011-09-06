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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Оренбург
Урал - Оренбург: обзор матча 06 сентября 2011
Урал
06.09.2011, вторник, 16:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
1 : 1
Завершен
Оренбург
90+3'
М. Семакин
77'
В. Полуяхтов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Оренбург
ГОЛ! 1:1!
М. Семакин
Пас отдал
Ч. Лунгу
+3
Замена
А. Скворцов
️️️️
В. Булыга
Замена
К. Низовцев
️️️️
Э. Кале
Замена
В. Кулешов
️️️️
Н. Жданкин
ГОЛ! 0:1!
В. Полуяхтов
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
А. Данцев
Желтая карточка
В. Булыга
Замена
А. Кацалапов
️️️️
А. Ойеволе
Замена
М. Канаев
️️️️
В. Парняков
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
Е. Ятченко
Травма
Д. Андреев
Травма
Б. Петрович
Желтая карточка
Д. Вукобратович
Желтая карточка
А. Ревякин
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
22
Игорь Кот
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
(К)
ЦЗ
15
Александр Новиков
ПЗ
7
Александр Данцев
ЛП
25
Андрей Бочков
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
97
Евгений Ятченко
ПП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
11
Бранимир Петрович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Оренбург
16
Леонид Мусин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
8
Марат Шогенов
ЦЗ
10
Владимир Парняков
(К)
ЦЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
13
Максим Грошев
ЛП
3
Николай Зайцев
ЦП
15
Дмитрий Андреев
ЦП
10
Виталий Булыга
ПП
7
Элтон Кале
ЦФ
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Урал
25
Артур Нигматуллин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
58
Сергей Рашевский
ЦП
19
Александр Дмитриев
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
Оренбург
1
Федор Бурдыкин
ВР
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
11
Александр Скворцов
ОП
80
Моасир
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
8
Константин Низовцев
ЦП
4-4-2
22
Кот
4
Дранников
25
Ревякин
58
Ойеволе
15
Новиков
7
Данцев
25
Бочков
14
Семакин
97
Ятченко
11
Петрович
81
Сикимич
4-4-2
16
Мусин
25
Жданкин
8
Шогенов
10
Парняков
2
Полуяхтов
10
Булыга
3
Зайцев
15
Андреев
13
Грошев
4
Вукобратович
7
Элтон Кале
7
Данцев
70
Сафрониди
70
Сафрониди
7
Данцев
58
Ойеволе
34
Кацалапов
34
Кацалапов
58
Ойеволе
97
Ятченко
10
Лунгу
10
Лунгу
97
Ятченко
10
Парняков
17
Канаев
17
Канаев
10
Парняков
25
Жданкин
7
Кулешов
7
Кулешов
25
Жданкин
10
Булыга
11
Скворцов
11
Скворцов
10
Булыга
7
Элтон Кале
8
Низовцев
8
Низовцев
7
Элтон Кале
Остались в запасе
Урал
Оренбург
25
Артур Нигматуллин
ВР
58
Сергей Рашевский
ЦП
19
Александр Дмитриев
ЦП
Главный тренер
Юрий Матвеев
80
Моасир
ЦП
1
Федор Бурдыкин
ВР
4
Данил Кленкин
ЦП
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
58
Сергей Рашевский
ЦП
19
Александр Дмитриев
ЦП
Остались в запасе
80
Моасир
ЦП
1
Федор Бурдыкин
ВР
4
Данил Кленкин
ЦП
Главный тренер
Юрий Матвеев
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Урал - Оренбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Помощники судьи:
Максим Степанов (Томск)
Владимир Шабанов (Набережные Челны)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
"Россия 2" 15:55 (прямая)
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