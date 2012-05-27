Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Оренбург
Балтика - Оренбург: обзор матча 27 мая 2012
Балтика
27.05.2012, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, группа B, 49 тур
2 : 1
Завершен
Оренбург
38'
М. Вотинов
43'
М. Вотинов
44'
М. Шогенов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Оренбург
Замена
А. Гонежуков
️️️️
В. Каленкович
+1
Замена
В. Крючков
️️️️
Д. Сысуев
Замена
К. Низовцев
️️️️
Э. Кале
Замена
В. Кулешов
️️️️
В. Полуяхтов
Замена
В. Каленкович
️️️️
Д. Стоцкий
Желтая карточка
В. Полуяхтов
ГОЛ! 2:1!
М. Шогенов
ГОЛ! 2:0!
М. Вотинов
ГОЛ! 1:0!
М. Вотинов
Желтая карточка
В. Булыга
Желтая карточка
Д. Стоцкий
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
31
Денис Пчелинцев
ВР
21
Иван Лапин
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
47
Андрей Сальников
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Оренбург
16
Леонид Мусин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
8
Марат Шогенов
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
7
Элтон Кале
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
88
Александр Шубладзе
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Оренбург
1
Федор Бурдыкин
ВР
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
4
Данил Кленкин
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
8
Константин Низовцев
ЦП
3-2-2-3
31
Пчелинцев
21
Лапин
3
Плопа
81
Зимулька
89
Стоцкий
27
Лебедев
20
Войдель
17
Зюзинс
45
Вотинов
8
Сысуев
47
Сальников
3-4-3
16
Мусин
12
Малых
15
Андреев
2
Полуяхтов
10
Булыга
8
Шогенов
3
Ахмедов
87
Гогберашвили
4
Вукобратович
20
Кожанов
7
Элтон Кале
8
Сысуев
55
Крючков
55
Крючков
8
Сысуев
89
Стоцкий
93
Каленкович
93
Каленкович
89
Стоцкий
Каленкович
20
Гонежуков
20
Гонежуков
Каленкович
2
Полуяхтов
7
Кулешов
7
Кулешов
2
Полуяхтов
7
Элтон Кале
8
Низовцев
8
Низовцев
7
Элтон Кале
Остались в запасе
Балтика
Оренбург
88
Александр Шубладзе
ЦП
1
Александр Колинько
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
1
Федор Бурдыкин
ВР
4
Данил Кленкин
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
88
Александр Шубладзе
ЦП
1
Александр Колинько
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Остались в запасе
1
Федор Бурдыкин
ВР
4
Данил Кленкин
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Балтика - Оренбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Стадион:
Балтика
Новости команд
Все
Балтика
Оренбург
Бубнов увидел унижение в матче Узбекистан – Россия
09:26
2
Талалаев определил главного претендента на чемпионство в РПЛ
Вчера, 10:25
8
Талалаев раскрыл планы «Балтики» на зимнее трансферное окно
Вчера, 00:32
4
«Локомотиву» предложили назначить главным тренером Талалаева
11 ноября
4
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
Бубнов увидел унижение в матче Узбекистан – Россия
09:26
2
Талалаев определил главного претендента на чемпионство в РПЛ
Вчера, 10:25
8
Талалаев раскрыл планы «Балтики» на зимнее трансферное окно
Вчера, 00:32
4
«Локомотиву» предложили назначить главным тренером Талалаева
11 ноября
4
Бубнов назвал самого переоцененного тренера в РПЛ
10 ноября
6
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+