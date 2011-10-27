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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Шинник
Оренбург - Шинник: обзор матча 27 октября 2011
Оренбург
27.10.2011, четверг, 15:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
1 : 2
Завершен
Шинник
66'
Н. Жданкин
59'
К. Дудченко
81'
А. Елисеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Шинник
Желтая карточка
Л. Мусин
+1
+1
Замена
М. Поворов
️️️️
Э. Низамутдинов
Желтая карточка
М. Белецкий
Замена
С. Кушов
️️️️
К. Дудченко
ГОЛ! 1:2!
А. Елисеев
Замена
А. Елисеев
️️️️
К. Скрыльников
ГОЛ! 1:1!
Н. Жданкин
Замена
Д. Кленкин
️️️️
З. Кнежевич
Замена
Н. Жданкин
️️️️
Э. Кале
Замена
М. Белецкий
️️️️
А. Нежелев
ГОЛ! 0:1!
К. Дудченко
Замена
А. Малых
️️️️
М.
Желтая карточка
Р. Войдель
Желтая карточка
В. Булыга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
16
Леонид Мусин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
11
Александр Скворцов
ОП
80
Моасир
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
5
Зоран Кнежевич
ЦП
8
Константин Низовцев
ЦП
7
Элтон Кале
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
33
Абдель Леманж
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
36
Константин Скрыльников
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
30
Константин Дудченко
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Оренбург
1
Федор Бурдыкин
ВР
13
Максим Грошев
ЛЗ
6
Николай Иванов
ЦЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
2
Алли Ндри
ЛЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
5
Сергей Кушов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
2-2-5-1
16
Мусин
2
Полуяхтов
7
Кулешов
17
Канаев
11
Скворцов
10
Булыга
8
Шогенов
5
Кнежевич
8
Низовцев
80
7
Элтон Кале
3-2-3-2
13
Краснокутский
7
Нежелев
33
Леманж
21
Катынсус
33
Сухов
26
Васиев
10
Корытько
36
Скрыльников
20
Войдель
81
Низамутдинов
30
Дудченко
7
Элтон Кале
25
Жданкин
25
Жданкин
7
Элтон Кале
80
12
Малых
12
Малых
80
5
Кнежевич
4
Кленкин
4
Кленкин
5
Кнежевич
7
Нежелев
13
Белецкий
13
Белецкий
7
Нежелев
81
Низамутдинов
2
Поворов
2
Поворов
81
Низамутдинов
30
Дудченко
5
Кушов
5
Кушов
30
Дудченко
36
Скрыльников
4
Елисеев
4
Елисеев
36
Скрыльников
Остались в запасе
Оренбург
Шинник
6
Николай Иванов
ЦЗ
1
Федор Бурдыкин
ВР
13
Максим Грошев
ЛЗ
7
Николай Иванников
ЦП
Главный тренер
Константин Галкин
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
6
Николай Иванов
ЦЗ
1
Федор Бурдыкин
ВР
13
Максим Грошев
ЛЗ
7
Николай Иванников
ЦП
Остались в запасе
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Оренбург - Шинник
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
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Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
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