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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Оренбург
Балтика - Оренбург: обзор матча 01 сентября 2011
Балтика
01.09.2011, четверг, 20:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
0 : 0
Завершен
Оренбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Оренбург
Желтая карточка
Д. Стоцкий
+1
Замена
В. Кулешов
️️️️
В. Булыга
Желтая карточка
М. Канаев
Желтая карточка
А. Тринитацкий
Желтая карточка
Ю. Роденков
Замена
А. Гонежуков
️️️️
Д. Сысуев
Замена
А. Тринитацкий
️️️️
А. Блуднов
Желтая карточка
В. Крючков
Замена
М. Канаев
️️️️
Д. Вукобратович
Замена
Н. Жданкин
️️️️
К. Низовцев
Желтая карточка
А. Блуднов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
21
Иван Лапин
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
4
Артем Блуднов
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Оренбург
16
Леонид Мусин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
13
Максим Грошев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
8
Константин Низовцев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
7
Элтон Кале
ЦФ
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
4
Даниель Майкич
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Оренбург
1
Федор Бурдыкин
ВР
6
Николай Иванов
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
17
Михаил Канаев
ОП
11
Александр Скворцов
ОП
80
Моасир
ЦП
3-2-3-2
1
Колинько
21
Лапин
55
Крючков
3
Плопа
85
Попов
89
Стоцкий
4
Блуднов
44
Козлов
35
Романович
93
Роденков
8
Сысуев
3-2-3-2
16
Мусин
10
Парняков
15
Андреев
3
Зайцев
2
Полуяхтов
13
Грошев
8
Низовцев
8
Шогенов
10
Булыга
4
Вукобратович
7
Элтон Кале
4
Блуднов
10
Тринитацкий
10
Тринитацкий
4
Блуднов
8
Сысуев
20
Гонежуков
20
Гонежуков
8
Сысуев
4
Вукобратович
17
Канаев
17
Канаев
4
Вукобратович
10
Булыга
7
Кулешов
7
Кулешов
10
Булыга
8
Низовцев
25
Жданкин
25
Жданкин
8
Низовцев
Остались в запасе
Балтика
Оренбург
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
4
Даниель Майкич
ЦП
1
Алексей Рогачев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
6
Николай Иванов
ЦЗ
80
Моасир
ЦП
1
Федор Бурдыкин
ВР
11
Александр Скворцов
ОП
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
4
Даниель Майкич
ЦП
1
Алексей Рогачев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
Остались в запасе
6
Николай Иванов
ЦЗ
80
Моасир
ЦП
1
Федор Бурдыкин
ВР
11
Александр Скворцов
ОП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Балтика - Оренбург
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Стадион:
Балтика
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