Данил Савиных - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Данил
|Фамилия
|Савиных
|Команда
|Томь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Томск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 2001 (22 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Данил
|Фамилия
|Савиных
|Команда
|Томь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Томск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 2001 (22 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|14
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|2:2
|Металлург Л (Липецк)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|0:3
|Томь (Томск)
|07.05.2022
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Томь (Томск)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:0
|Текстильщик (Иваново)
|16.04.2022
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:0
|Томь (Томск)
|06.04.2022
|1' -90'
|Кубань (Краснодар)
|2:2
|Томь (Томск)
|02.04.2022
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:1
|Енисей (Красноярск)
|26.03.2022
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|2:5
|Торпедо (Москва)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:2
|Краснодар-2 (Краснодар)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|07.03.2022
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|1:5
|Томь (Томск)
|21.11.2021
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|3:3
|Томь (Томск)
|17.11.2021
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:1
|Томь (Томск)
|13.11.2021
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|Велес (Москва)
|06.11.2021
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:2
|Факел (Воронеж)
|31.10.2021
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|4:0
|Томь (Томск)
|23.10.2021
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:1
|Волгарь (Астрахань)
|17.10.2021
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|13.10.2021
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|09.10.2021
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|Томь (Томск)
|03.10.2021
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:3
|Алания (Владикавказ)
|25.09.2021
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:1
|Кубань (Краснодар)
|19.09.2021
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:3
|Томь (Томск)
|15.09.2021
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:3
|Томь (Томск)
|11.09.2021
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|2:1
|Томь (Томск)
|05.09.2021
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:1
|Томь (Томск)
|29.08.2021
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|21.08.2021
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|0:1
|Томь (Томск)
|15.08.2021
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|2:1
|Акрон (Тольятти)
|08.08.2021
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:2
|Оренбург (Оренбург)
|31.07.2021
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|1:0
|Томь (Томск)
|24.07.2021
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|2:0
|Томь (Томск)
|17.07.2021
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:0
|Балтика (Калининград)
|11.07.2021
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|3:2
|Томь (Томск)