Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Данил Савиных - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Данил
    Фамилия Савиных
    Команда Томь
    Состав Основной
    Родной город Томск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 января 2001 (22 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 14 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 Был в запасе Томь (Томск) 2:2 Металлург Л (Липецк)
    15.05.2022 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 0:3 Томь (Томск)
    07.05.2022 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:0 Томь (Томск)
    23.04.2022 Был в запасе Томь (Томск) 1:0 Текстильщик (Иваново)
    16.04.2022 1' -90' Алания (Владикавказ) 3:0 Томь (Томск)
    06.04.2022 1' -90' Кубань (Краснодар) 2:2 Томь (Томск)
    02.04.2022 1' -90' Томь (Томск) 0:1 Енисей (Красноярск)
    26.03.2022 Был в запасе Томь (Томск) 2:5 Торпедо (Москва)
    20.03.2022 Был в запасе Томь (Томск) 1:2 Краснодар-2 (Краснодар)
    12.03.2022 Был в запасе Томь (Томск) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    07.03.2022 Был в запасе Ротор (Волгоград) 1:5 Томь (Томск)
    21.11.2021 1' -90' Акрон (Тольятти) 3:3 Томь (Томск)
    17.11.2021 1' -90' Оренбург (Оренбург) 2:1 Томь (Томск)
    13.11.2021 1' -90' Томь (Томск) 1:0 Велес (Москва)
    06.11.2021 1' -90' Томь (Томск) 2:2 Факел (Воронеж)
    31.10.2021 1' -90' Балтика (Калининград) 4:0 Томь (Томск)
    23.10.2021 1' -90' Томь (Томск) 2:1 Волгарь (Астрахань)
    17.10.2021 1' -90' Томь (Томск) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    13.10.2021 Был в запасе Томь (Томск) 1:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    09.10.2021 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 1:1 Томь (Томск)
    03.10.2021 Был в запасе Томь (Томск) 1:3 Алания (Владикавказ)
    25.09.2021 1' -90' Томь (Томск) 2:1 Кубань (Краснодар)
    19.09.2021 1' -90' Енисей (Красноярск) 2:3 Томь (Томск)
    15.09.2021 1' -90' Торпедо (Москва) 3:3 Томь (Томск)
    11.09.2021 1' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 2:1 Томь (Томск)
    05.09.2021 Был в запасе КАМАЗ (Набережные Челны) 2:1 Томь (Томск)
    29.08.2021 Был в запасе Томь (Томск) 1:1 Ротор (Волгоград)
    21.08.2021 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 0:1 Томь (Томск)
    15.08.2021 Был в запасе Томь (Томск) 2:1 Акрон (Тольятти)
    08.08.2021 Был в запасе Томь (Томск) 1:2 Оренбург (Оренбург)
    31.07.2021 Был в запасе Велес (Москва) 1:0 Томь (Томск)
    24.07.2021 Был в запасе Факел (Воронеж) 2:0 Томь (Томск)
    17.07.2021 Был в запасе Томь (Томск) 1:0 Балтика (Калининград)
    11.07.2021 Был в запасе Металлург Л (Липецк) 3:2 Томь (Томск)
    • Читайте нас: 
    11