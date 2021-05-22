Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Оскар Вендт - статистика

Завершил карьеру
24 октября 1985 (40), Скёвде
#17 | Защитник
181 см | 82 кг
Швеция
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Боруссия М
22
1
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Вердер
2 : 4
22.05.2021
Боруссия М
74' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия М
1 : 2
15.05.2021
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Бавария
6 : 0
08.05.2021
Боруссия М
69' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия М
5 : 0
25.04.2021
Арминия
75' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Хоффенхайм
3 : 2
21.04.2021
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия М
4 : 0
17.04.2021
Айнтрахт
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Герта
2 : 2
10.04.2021
Боруссия М
1' - 17'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия М
2 : 1
03.04.2021
Фрайбург
1' - 82'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
0 : 3
20.03.2021
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Аугсбург
3 : 1
12.03.2021
Боруссия М
1' - 78'
68'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия М
0 : 1
06.03.2021
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
РБ Лейпциг
3 : 2
27.02.2021
Боруссия М
1' - 80'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Боруссия М
1 : 2
20.02.2021
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вольфсбург
0 : 0
14.02.2021
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Боруссия М
1 : 2
06.02.2021
Кельн
1' - 72'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Унион
1 : 1
30.01.2021
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Боруссия М
4 : 2
22.01.2021
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия М
1 : 0
19.01.2021
Вердер
1' - 74'
68'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Штутгарт
2 : 2
16.01.2021
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия М
3 : 2
08.01.2021
Бавария
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Арминия
0 : 1
02.01.2021
Боруссия М
1' - 84'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия М
1 : 2
19.12.2020
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
3 : 3
15.12.2020
Боруссия М
1' - 82'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия М
1 : 1
12.12.2020
Герта
1' - 65'
12'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Фрайбург
2 : 2
05.12.2020
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия М
4 : 1
28.11.2020
Шальке-04
1' - 90'
36'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
1 : 1
21.11.2020
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Байер
4 : 3
08.11.2020
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 0
31.10.2020
РБ Лейпциг
46' - 90'
52'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2020
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Боруссия М
1 : 1
17.10.2020
Вольфсбург
1' - 76'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
1 : 3
03.10.2020
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Боруссия М
1 : 1
26.09.2020
Унион
70' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия Д
3 : 0
19.09.2020
Боруссия М
1' - 69'
Главные новости
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
2
ФотоМесси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
1
«Ситуация странная»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
11:55
8
Карседо подвел итоги стартового отрезка для «Спартака»
11:37
1
Орлов назвал российского футболиста, на которого всем надо равняться
11:27
2
Семин рассказал о больших проблемах в «Локомотиве»
11:15
1
«Барселона» выдала лучший старт сезона c 1915 года
10:54
2
Бекхэм ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10:40
«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Максименко: подробности
10:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+