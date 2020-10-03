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Кельн - Боруссия М
Кельн - Боруссия М: обзор матча 03 октября 2020
Кельн
03.10.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Боруссия М
84'
Э. Реджбечай
14'
А. Плеа
16'
С. Ляйнер
56'
Л. Штиндль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Боруссия М
90'
+2
Желтая карточка
С. Ляйнер
Желтая карточка
Ф. Соренсен
90'
88'
Замена
И. Траоре
️️️️
Й. Хофманн
88'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
А. Плеа
Замена
М. Хегер
️️️️
Э. Скири
86'
ГОЛ! 1:3!
Э. Реджбечай
Пас отдал
С. Борнау
84'
82'
Желтая карточка
П. Херрманн
Замена
Я. Тильманн
️️️️
О. Дуда
77'
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
Д. Дрекслер
77'
77'
Замена
Х. Вольф
️️️️
Л. Штиндль
69'
Замена
П. Херрманн
️️️️
М. Тюрам
Замена
Д. Лимниос
️️️️
К. Эхизибуе
66'
56'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Л. Штиндль
Замена
М. Вольф
️️️️
Р. Чикош
46'
Желтая карточка
Э. Реджбечай
35'
31'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
Желтая карточка
К. Эхизибуе
31'
16'
ГОЛ! 0:2!
С. Ляйнер
Пас отдал
Й. Хофманн
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Плеа
Пас отдал
Й. Хофманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
24
Доминик Дрекслер
АП
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Хорн
4
Соренсен
5
Чикош
33
Борнау
38
Хорн
6
Скири
3
Эхизибуе
37
Реджбечай
24
Дрекслер
8
Дуда
20
Андерссон
4-1-1-2-2
1
Зоммер
22
Ляйнер
30
Эльведи
28
Гинтер
5
Бенсебаини
23
Крамер
10
Нойхаус
7
Хофманн
13
Штиндль
14
Плеа
9
Тюрам
5
Чикош
27
Вольф
27
Вольф
5
Чикош
8
Дуда
29
Тильманн
29
Тильманн
8
Дуда
24
Дрекслер
99
Арокодаре
99
Арокодаре
24
Дрекслер
6
Скири
6
Хегер
6
Хегер
6
Скири
3
Эхизибуе
18
Лимниос
18
Лимниос
3
Эхизибуе
9
Тюрам
7
Херрманн
7
Херрманн
9
Тюрам
13
Штиндль
17
Вольф
17
Вольф
13
Штиндль
7
Хофманн
16
Траоре
16
Траоре
7
Хофманн
14
Плеа
7
Эмболо
7
Эмболо
14
Плеа
Остались в запасе
Кельн
Боруссия М
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
Остались в запасе
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Кельн - Боруссия М
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
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