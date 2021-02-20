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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Майнц
Боруссия М - Майнц: обзор матча 20 февраля 2021
Боруссия М
20.02.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Майнц
26'
Л. Штиндль
10'
К. Онисиво
86'
К. Штегер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Майнц
Замена
Б. Эмболо
️️️️
С. Ляйнер
89'
86'
ГОЛ! 1:2!
К. Штегер
Замена
Х. Вольф
️️️️
В. Лазаро
81'
81'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
Л. Баррейро
Замена
М. Тюрам
️️️️
А. Плеа
73'
69'
Замена
Ж. Буркардт
️️️️
К. Онисиво
69'
Замена
Р. Глатцель
️️️️
А. Салаи
64'
Замена
К. Штегер
️️️️
Д. Латца
63'
Замена
А. Хак
️️️️
Ш. Белл
61'
Желтая карточка
Д. Кор
Замена
Д. Закария
️️️️
К. Крамер
46'
ГОЛ! 1:1!
Л. Штиндль
Пас отдал
Й. Хофманн
26'
Желтая карточка
К. Крамер
14'
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Онисиво
Пас отдал
Д. Сент-Джуст
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
7
Кевин Штегер
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Зоммер
22
Ляйнер
28
Гинтер
30
Эльведи
5
Бенсебаини
23
Крамер
19
Лазаро
10
Нойхаус
13
Штиндль
7
Хофманн
14
Плеа
3-2-3-2
27
Центнер
13
Ниахате
6
Сент-Джуст
16
Белл
21
Да Коста
2
Мвене
18
Баррейро
31
Кор
46
Латца
9
Онисиво
11
Салаи
14
Плеа
9
Тюрам
9
Тюрам
14
Плеа
19
Лазаро
17
Вольф
17
Вольф
19
Лазаро
23
Крамер
6
Закария
6
Закария
23
Крамер
22
Ляйнер
7
Эмболо
7
Эмболо
22
Ляйнер
18
Баррейро
14
Бутьюс
14
Бутьюс
18
Баррейро
46
Латца
7
Штегер
7
Штегер
46
Латца
16
Белл
42
Хак
42
Хак
16
Белл
9
Онисиво
9
Буркардт
9
Буркардт
9
Онисиво
11
Салаи
19
Глатцель
19
Глатцель
11
Салаи
Остались в запасе
Боруссия М
Майнц
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
5
Никлас Тауэр
ОП
1
Финн Дамен
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
Остались в запасе
5
Никлас Тауэр
ОП
1
Финн Дамен
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Статистика матча Боруссия М - Майнц
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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