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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Боруссия М
Майнц - Боруссия М: обзор матча 24 октября 2020
Майнц
24.10.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 3
Завершен
Боруссия М
23'
Ж. Матета
36'
Ж. Матета
15'
Л. Штиндль
75'
Й. Хофманн (П)
83'
М. Гинтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Боруссия М
85'
Желтая карточка
М. Тюрам
83'
ГОЛ! 2:3!
М. Гинтер
Пас отдал
Й. Хофманн
Желтая карточка
Р. Центнер
82'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Д. Латца
81'
Желтая карточка
Д. Латца
78'
75'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Й. Хофманн
Желтая карточка
М. Ниахате
74'
72'
Замена
Х. Вольф
️️️️
Б. Эмболо
Замена
Ж. Буркардт
️️️️
Р. Квайсон
68'
Замена
Л. Баррейро
️️️️
П. Кунде
65'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
Л. Озтюнали
65'
63'
Желтая карточка
Ф. Нойхаус
Желтая карточка
Л. Килиан
61'
60'
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
К. Крамер
60'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Р. Райц
54'
Замена
М. Тюрам
️️️️
Л. Штиндль
54'
Замена
А. Плеа
️️️️
Т. Янчке
53'
Желтая карточка
Б. Эмболо
Желтая карточка
П. Кунде
49'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Матета
Пас отдал
Л. Озтюнали
36'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Матета
23'
15'
ГОЛ! 0:1!
Л. Штиндль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
21
Рокко Райц
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
8
Пауль Небель
ПВ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
4-3-1-2
27
Центнер
6
Сент-Джуст
15
Килиан
13
Ниахате
18
Бросински
46
Латца
25
Кунде
21
Озтюнали
14
Бутьюс
14
Матета
19
Квайсон
3-3-1-2-1
1
Зоммер
28
Гинтер
30
Эльведи
24
Янчке
22
Ляйнер
23
Крамер
17
Вендт
21
Райц
7
Херрманн
13
Штиндль
7
Эмболо
21
Озтюнали
6
Фернандес
6
Фернандес
21
Озтюнали
25
Кунде
18
Баррейро
18
Баррейро
25
Кунде
19
Квайсон
9
Буркардт
9
Буркардт
19
Квайсон
46
Латца
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
46
Латца
21
Райц
7
Хофманн
7
Хофманн
21
Райц
7
Эмболо
17
Вольф
17
Вольф
7
Эмболо
13
Штиндль
9
Тюрам
9
Тюрам
13
Штиндль
23
Крамер
10
Нойхаус
10
Нойхаус
23
Крамер
24
Янчке
14
Плеа
14
Плеа
24
Янчке
Остались в запасе
Майнц
Боруссия М
2
Филипп Мвене
ПЗ
7
Кевин Штегер
АП
8
Пауль Небель
ПВ
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
2
Филипп Мвене
ПЗ
7
Кевин Штегер
АП
8
Пауль Небель
ПВ
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
Остались в запасе
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Майнц - Боруссия М
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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