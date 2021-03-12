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Аугсбург - Боруссия М
Аугсбург - Боруссия М: обзор матча 12 марта 2021
Аугсбург
12.03.2021, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Боруссия М
52'
Р. Варгас
76'
М. Рихтер
89'
А. Хан
68'
Ф. Нойхаус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Боруссия М
Замена
Н. Саренрен-Баце
️️️️
А. Хан
90'
+3
Замена
М. Грегоритч
️️️️
М. Рихтер
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
А. Хан
Пас отдал
М. Рихтер
89'
78'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
М. Тюрам
78'
Замена
П. Херрманн
️️️️
О. Вендт
ГОЛ! 2:1!
М. Рихтер
76'
68'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Нойхаус
Пас отдал
О. Вендт
Замена
К. Груэсо
️️️️
Д. Калиджиури
67'
Замена
Р. Оксфорд
️️️️
Т. Штробль
67'
ГОЛ! 1:0!
Р. Варгас
Пас отдал
Д. Калиджиури
52'
Замена
Р. Варгас
️️️️
Л. Бенеш
46'
38'
Пенальти не реализован!
Л. Штиндль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
11
Карлос Груэсо
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
21
Рокко Райц
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
4-2-1-3
12
Гикевич
20
Гумни
2
Удуохай
6
Гаувелеув
32
Фрамбергер
8
Хедира
5
Штробль
8
Бенеш
5
Рихтер
28
Хан
20
Калиджиури
3-2-1-2-2
1
Зоммер
22
Ляйнер
28
Гинтер
30
Эльведи
19
Лазаро
17
Вендт
10
Нойхаус
7
Хофманн
13
Штиндль
14
Плеа
9
Тюрам
8
Бенеш
11
Варгас
11
Варгас
8
Бенеш
28
Хан
37
Саренрен-Баце
37
Саренрен-Баце
28
Хан
5
Штробль
39
Оксфорд
39
Оксфорд
5
Штробль
20
Калиджиури
11
Груэсо
11
Груэсо
20
Калиджиури
5
Рихтер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
5
Рихтер
17
Вендт
7
Херрманн
7
Херрманн
17
Вендт
9
Тюрам
7
Эмболо
7
Эмболо
9
Тюрам
Остались в запасе
Аугсбург
Боруссия М
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
17
Ханнес Вольф
АП
21
Рокко Райц
ЦП
6
Денис Закария
ОП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Остались в запасе
17
Ханнес Вольф
АП
21
Рокко Райц
ЦП
6
Денис Закария
ОП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Аугсбург - Боруссия М
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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