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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Боруссия Д
Боруссия М - Боруссия Д: обзор матча 22 января 2021
Боруссия М
22.01.2021, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
4 : 2
Завершен
Боруссия Д
11'
Н. Эльведи
32'
Н. Эльведи
49'
Р. Бенсебаини
78'
М. Тюрам
22'
Э. Холанд
28'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Боруссия Д
Желтая карточка
К. Крамер
90'
87'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
М. Морей
Замена
П. Херрманн
️️️️
Д. Закария
84'
79'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Д. Беллингем
ГОЛ! 4:2!
М. Тюрам
Пас отдал
Ф. Нойхаус
78'
71'
Замена
Д. Рейна
️️️️
М. Ройс
Замена
Х. Вольф
️️️️
Л. Штиндль
70'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
А. Плеа
70'
Замена
М. Тюрам
️️️️
Й. Хофманн
65'
ГОЛ! 3:2!
Р. Бенсебаини
Пас отдал
Ф. Нойхаус
49'
ГОЛ! 2:2!
Н. Эльведи
32'
28'
ГОЛ! 1:2!
Э. Холанд
Пас отдал
Д. Санчо
22'
ГОЛ! 1:1!
Э. Холанд
Пас отдал
Д. Санчо
ГОЛ! 1:0!
Н. Эльведи
Пас отдал
Й. Хофманн
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
19
Рейньер
АП
10
Джованни Рейна
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Зоммер
5
Бенсебаини
30
Эльведи
28
Гинтер
22
Ляйнер
6
Закария
23
Крамер
10
Нойхаус
13
Штиндль
7
Хофманн
14
Плеа
4-1-1-3-1
1
Бюрки
3
Морей
28
Аканджи
15
Хуммельс
22
Геррейру
23
Джан
5
Беллингем
19
Санчо
18
Ройс
8
Брандт
9
Холанд
13
Штиндль
17
Вольф
17
Вольф
13
Штиндль
6
Закария
7
Херрманн
7
Херрманн
6
Закария
7
Хофманн
9
Тюрам
9
Тюрам
7
Хофманн
14
Плеа
7
Эмболо
7
Эмболо
14
Плеа
18
Ройс
10
Рейна
10
Рейна
18
Ройс
3
Морей
27
Тиггес
27
Тиггес
3
Морей
5
Беллингем
14
Мукоко
14
Мукоко
5
Беллингем
Остались в запасе
Боруссия М
Боруссия Д
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
19
Рейньер
АП
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
Остались в запасе
19
Рейньер
АП
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Боруссия М - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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