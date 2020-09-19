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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Боруссия М
Боруссия Д - Боруссия М: обзор матча 19 сентября 2020
Боруссия Д
19.09.2020, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Боруссия М
35'
Д. Рейна
54'
Э. Холанд (П)
77'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Боруссия М
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Д. Рейна
79'
Замена
М. Ройс
️️️️
Д. Санчо
79'
ГОЛ! 3:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Д. Санчо
77'
69'
Замена
П. Херрманн
️️️️
О. Вендт
Замена
Т. Делэни
️️️️
Д. Беллингем
67'
57'
Замена
А. Плеа
️️️️
Л. Штиндль
57'
Замена
М. Тюрам
️️️️
Х. Вольф
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Холанд
54'
39'
Желтая карточка
Л. Штиндль
ГОЛ! 1:0!
Д. Рейна
Пас отдал
Д. Беллингем
35'
Замена
Ф. Пасслак
️️️️
Т. Азар
19'
Желтая карточка
М. Аканджи
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Марко Розе
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
27
Мариус Вольф
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
19
Рейньер
АП
18
Марко Ройс
АП
8
Юлиан Брандт
АП
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
26
Торбен Мюзель
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Бюрки
15
Хуммельс
28
Аканджи
12
Менье
23
Джан
5
Беллингем
28
Витсель
9
Азар
10
Рейна
19
Санчо
9
Холанд
3-3-1-3
1
Зоммер
5
Бенсебаини
30
Эльведи
28
Гинтер
22
Ляйнер
23
Крамер
17
Вендт
10
Нойхаус
7
Хофманн
17
Вольф
13
Штиндль
9
Азар
25
Пасслак
25
Пасслак
9
Азар
5
Беллингем
27
Делэни
27
Делэни
5
Беллингем
19
Санчо
18
Ройс
18
Ройс
19
Санчо
10
Рейна
8
Брандт
8
Брандт
10
Рейна
17
Вольф
9
Тюрам
9
Тюрам
17
Вольф
17
Вендт
7
Херрманн
7
Херрманн
17
Вендт
13
Штиндль
14
Плеа
14
Плеа
13
Штиндль
Остались в запасе
Боруссия Д
Боруссия М
19
Рейньер
АП
27
Мариус Вольф
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
16
Ибрахима Траоре
ПВ
26
Торбен Мюзель
АП
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
19
Рейньер
АП
27
Мариус Вольф
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
81
Махмуд Дауд
ЦП
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
26
Торбен Мюзель
АП
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Боруссия Д - Боруссия М
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
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