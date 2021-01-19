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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Вердер
Боруссия М - Вердер: обзор матча 19 января 2021
Боруссия М
19.01.2021, вторник, 20:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Вердер
66'
Н. Эльведи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Вердер
Замена
Т. Янчке
️️️️
Х. Вольф
85'
83'
Замена
Ю. Осако
️️️️
Ж. Мануэль Мбом
83'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
К. Мевальд
74'
Замена
М. Рашица
️️️️
Р. Шмид
74'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Д. Сарджент
Замена
Р. Бенсебаини
️️️️
О. Вендт
74'
Замена
Д. Закария
️️️️
А. Плеа
74'
Желтая карточка
О. Вендт
68'
ГОЛ! 1:0!
Н. Эльведи
Пас отдал
Л. Бенеш
66'
Замена
Л. Штиндль
️️️️
П. Херрманн
59'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
Ф. Нойхаус
59'
56'
Замена
Н. Мойсандер
️️️️
О. Топрак
48'
Желтая карточка
Д. Сарджент
Желтая карточка
Я. Зоммер
37'
22'
Желтая карточка
И. Павленка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
10
Романо Шмид
АП
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
19
Тахит Чон
ПВ
7
Милот Рашица
ПВ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Зоммер
17
Вендт
30
Эльведи
28
Гинтер
22
Ляйнер
23
Крамер
10
Нойхаус
7
Херрманн
17
Вольф
7
Хофманн
14
Плеа
3-2-3-1-1
1
Павленка
13
Велькович
21
Топрак
32
Фридль
23
Гебре Селасси
27
Агу
8
Мбом
8
Эггештайн
8
Мевальд
10
Шмид
9
Сарджент
17
Вендт
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
17
Вендт
14
Плеа
6
Закария
6
Закария
14
Плеа
7
Херрманн
13
Штиндль
13
Штиндль
7
Херрманн
17
Вольф
24
Янчке
24
Янчке
17
Вольф
10
Нойхаус
8
Бенеш
8
Бенеш
10
Нойхаус
8
Мевальд
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
8
Мевальд
10
Шмид
7
Рашица
7
Рашица
10
Шмид
21
Топрак
4
Мойсандер
4
Мойсандер
21
Топрак
9
Сарджент
9
Зелке
9
Зелке
9
Сарджент
8
Мбом
10
Осако
10
Осако
8
Мбом
Остались в запасе
Боруссия М
Вердер
5
Михаэль Ланг
ПЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
4
Илия Груев
ОП
19
Тахит Чон
ПВ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
1
Стефанос Капино
ВР
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
5
Михаэль Ланг
ПЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
Остались в запасе
4
Илия Груев
ОП
19
Тахит Чон
ПВ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
1
Стефанос Капино
ВР
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Боруссия М - Вердер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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