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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Боруссия М
Вердер - Боруссия М: обзор матча 22 мая 2021
Вердер
22.05.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 4
Завершен
Боруссия М
80'
М. Рашица
83'
Н. Фуллкруг
3'
Л. Штиндль
52'
М. Тюрам
58'
Р. Бенсебаини
67'
Ф. Нойхаус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Боруссия М
Желтая карточка
Н. Мойсандер
88'
84'
Замена
Т. Янчке
️️️️
Р. Бенсебаини
84'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Х. Вольф
ГОЛ! 2:4!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
Р. Шмид
83'
ГОЛ! 1:4!
М. Рашица
Пас отдал
К. Мевальд
80'
Замена
Ф. Агу
️️️️
Л. Биттенкурт
79'
Замена
К. Мевальд
️️️️
О. Топрак
79'
74'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Л. Штиндль
74'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
М. Тюрам
74'
Замена
О. Вендт
️️️️
В. Лазаро
67'
ГОЛ! 0:4!
Ф. Нойхаус
Пас отдал
Л. Штиндль
Замена
М. Рашица
️️️️
Д. Сарджент
67'
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
Д. Зелке
67'
62'
Желтая карточка
Д. Закария
58'
ГОЛ! 0:3!
Р. Бенсебаини
Пас отдал
Л. Штиндль
Замена
Ю. Осако
️️️️
Ж. Мануэль Мбом
55'
52'
ГОЛ! 0:2!
М. Тюрам
Пас отдал
Х. Вольф
35'
Желтая карточка
Х. Вольф
3'
ГОЛ! 0:1!
Л. Штиндль
Пас отдал
С. Ляйнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Романо Шмид
АП
9
Джош Сарджент
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
17
Ханнес Вольф
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Патрик Эррас
ОП
21
Юлиан Рикман
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
4-2-2-2
1
Павленка
32
Фридль
21
Топрак
4
Мойсандер
23
Гебре Селасси
8
Эггештайн
8
Мбом
10
Шмид
32
Биттенкурт
9
Зелке
9
Сарджент
3-3-1-2-1
1
Зоммер
19
Лазаро
28
Гинтер
30
Эльведи
22
Ляйнер
6
Закария
5
Бенсебаини
10
Нойхаус
13
Штиндль
17
Вольф
9
Тюрам
9
Сарджент
7
Рашица
7
Рашица
9
Сарджент
32
Биттенкурт
27
Агу
27
Агу
32
Биттенкурт
21
Топрак
8
Мевальд
8
Мевальд
21
Топрак
9
Зелке
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
9
Зелке
8
Мбом
10
Осако
10
Осако
8
Мбом
19
Лазаро
17
Вендт
17
Вендт
19
Лазаро
5
Бенсебаини
24
Янчке
24
Янчке
5
Бенсебаини
13
Штиндль
7
Хофманн
7
Хофманн
13
Штиндль
17
Вольф
7
Херрманн
7
Херрманн
17
Вольф
9
Тюрам
7
Эмболо
7
Эмболо
9
Тюрам
Остались в запасе
Вердер
Боруссия М
21
Юлиан Рикман
ЦП
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Патрик Эррас
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
21
Юлиан Рикман
ЦП
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Патрик Эррас
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Вердер - Боруссия М
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
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