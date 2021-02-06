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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Кельн
Боруссия М - Кельн: обзор матча 06 февраля 2021
Боруссия М
06.02.2021, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Кельн
16'
Ф. Нойхаус
3'
Э. Реджбечай
55'
Э. Реджбечай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Кельн
Желтая карточка
Ф. Нойхаус
90'
+5
90'
+3
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
И. Якобс
90'
+3
Замена
Я. Хорн
️️️️
О. Дуда
86'
Желтая карточка
Э. Реджбечай
82'
Замена
Б. Шмитц
️️️️
К. Эхизибуе
80'
Желтая карточка
К. Эхизибуе
Желтая карточка
Т. Янчке
75'
Замена
Р. Бенсебаини
️️️️
О. Вендт
72'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
П. Херрманн
58'
58'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Э. Деннис
Замена
А. Плеа
️️️️
Б. Эмболо
58'
Замена
М. Тюрам
️️️️
Х. Вольф
58'
55'
ГОЛ! 1:2!
Э. Реджбечай
Замена
К. Крамер
️️️️
Д. Закария
48'
Желтая карточка
П. Херрманн
27'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Нойхаус
Пас отдал
Л. Штиндль
16'
3'
ГОЛ! 0:1!
Э. Реджбечай
Пас отдал
О. Дуда
Желтая карточка
Л. Штиндль
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
38
Яннес Хорн
ЛЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
24
Доминик Дрекслер
АП
7
Макс Майер
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Зоммер
17
Вендт
28
Гинтер
24
Янчке
22
Ляйнер
6
Закария
10
Нойхаус
17
Вольф
13
Штиндль
7
Херрманн
7
Эмболо
4-1-2-2-1
1
Хорн
3
Эхизибуе
6
Кестич
5
Чикош
22
Мере
6
Скири
6
Озкан
37
Реджбечай
8
Дуда
4
Якобс
17
Деннис
17
Вендт
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
17
Вендт
17
Вольф
9
Тюрам
9
Тюрам
17
Вольф
7
Херрманн
7
Хофманн
7
Хофманн
7
Херрманн
6
Закария
23
Крамер
23
Крамер
6
Закария
7
Эмболо
14
Плеа
14
Плеа
7
Эмболо
8
Дуда
38
Хорн
38
Хорн
8
Дуда
3
Эхизибуе
22
Шмитц
22
Шмитц
3
Эхизибуе
17
Деннис
29
Тильманн
29
Тильманн
17
Деннис
4
Якобс
99
Арокодаре
99
Арокодаре
4
Якобс
Остались в запасе
Боруссия М
Кельн
19
Валентино Лазаро
ПЗ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
24
Доминик Дрекслер
АП
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
7
Макс Майер
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
19
Валентино Лазаро
ПЗ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
Остались в запасе
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
24
Доминик Дрекслер
АП
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
7
Макс Майер
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Боруссия М - Кельн
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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