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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Айнтрахт
Боруссия М - Айнтрахт: обзор матча 17 апреля 2021
Боруссия М
17.04.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
4 : 0
Завершен
Айнтрахт
10'
М. Гинтер
60'
Й. Хофманн
67'
Р. Бенсебаини
90+5'
Х. Вольф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Айнтрахт
ГОЛ! 4:0!
Х. Вольф
90'
+5
Желтая карточка
Р. Райц
90'
+2
Замена
О. Вендт
️️️️
Р. Бенсебаини
90'
Замена
Р. Райц
️️️️
Д. Закария
90'
Замена
Х. Вольф
️️️️
В. Лазаро
90'
84'
Замена
А. Баркок
️️️️
Д. Камада
Замена
П. Херрманн
️️️️
Й. Хофманн
82'
78'
Желтая карточка
Т. Чендлер
Замена
Б. Эмболо
️️️️
М. Тюрам
78'
75'
Желтая карточка
А. Силва
ГОЛ! 3:0!
Р. Бенсебаини
67'
65'
Замена
А. Юнес
️️️️
Э. Дурм
65'
Замена
Т. Чендлер
️️️️
С. Роде
65'
Замена
М. Хасебе
️️️️
Ш. Илсанкер
ГОЛ! 2:0!
Й. Хофманн
Пас отдал
Ф. Нойхаус
60'
54'
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
46'
43'
Желтая карточка
Э. Н'Дика
ГОЛ! 1:0!
М. Гинтер
Пас отдал
Й. Хофманн
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
18
Даичи Камада
АП
19
Андре Силва
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Боруссия М
31
Макс Грюн
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
21
Рокко Райц
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Айнтрахт
23
Элиас Берднер
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Амин Юнес
АП
25
Аймен Баркок
АП
70
Айдин Хрустич
АП
3-3-1-1-2
21
Зиппель
19
Лазаро
28
Гинтер
30
Эльведи
5
Бенсебаини
6
Закария
22
Ляйнер
10
Нойхаус
7
Хофманн
14
Плеа
9
Тюрам
3-3-2-2
1
Трапп
37
Дурм
3
Тута
26
Н'Дика
97
Соу
17
Роде
31
Илсанкер
18
Камада
18
Костич
9
Йович
19
Силва
5
Бенсебаини
17
Вендт
17
Вендт
5
Бенсебаини
6
Закария
21
Райц
21
Райц
6
Закария
19
Лазаро
17
Вольф
17
Вольф
19
Лазаро
7
Хофманн
7
Херрманн
7
Херрманн
7
Хофманн
9
Тюрам
7
Эмболо
7
Эмболо
9
Тюрам
31
Илсанкер
20
Хасебе
20
Хасебе
31
Илсанкер
17
Роде
22
Чендлер
22
Чендлер
17
Роде
37
Дурм
8
Юнес
8
Юнес
37
Дурм
18
Камада
25
Баркок
25
Баркок
18
Камада
Остались в запасе
Боруссия М
Айнтрахт
31
Макс Грюн
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
Главный тренер
Марко Розе
23
Элиас Берднер
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
70
Айдин Хрустич
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
Остались в запасе
23
Элиас Берднер
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
70
Айдин Хрустич
АП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Боруссия М - Айнтрахт
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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