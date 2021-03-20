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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Боруссия М
Шальке-04 - Боруссия М: обзор матча 20 марта 2021
Шальке-04
20.03.2021, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
0 : 3
Завершен
Боруссия М
15'
Л. Штиндль
63'
С. Ляйнер
72'
Н. Эльведи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Боруссия М
90'
Замена
Д. Закария
️️️️
Ф. Нойхаус
90'
Замена
Л. Байер
️️️️
С. Ляйнер
83'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
Л. Штиндль
83'
Замена
Х. Вольф
️️️️
Й. Хофманн
77'
Замена
В. Лазаро
️️️️
М. Тюрам
72'
ГОЛ! 0:3!
Н. Эльведи
Пас отдал
А. Плеа
Замена
А. Арит
️️️️
Б. Раман
64'
63'
ГОЛ! 0:2!
С. Ляйнер
Пас отдал
Й. Хофманн
54'
Желтая карточка
Л. Штиндль
Желтая карточка
О. Маскарель
22'
Замена
Б. Очипка
️️️️
Вилльям
20'
15'
ГОЛ! 0:1!
Л. Штиндль
7'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Фредерик Реннов
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
70
Джан Боздоган
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
77
Амин Арит
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
3-3-1-2
1
Реннов
8
Беккер
12
Тиав
13
Мустафи
23
Колашинац
8
Маскарель
12
Вилльям
8
Сердар
9
Хопп
14
Раман
4-1-1-2-2
1
Зоммер
22
Ляйнер
28
Гинтер
30
Эльведи
5
Бенсебаини
23
Крамер
10
Нойхаус
7
Хофманн
13
Штиндль
14
Плеа
9
Тюрам
12
Вилльям
5
Очипка
5
Очипка
12
Вилльям
14
Раман
77
Арит
77
Арит
14
Раман
9
Тюрам
19
Лазаро
19
Лазаро
9
Тюрам
22
Ляйнер
5
Байер
5
Байер
22
Ляйнер
10
Нойхаус
6
Закария
6
Закария
10
Нойхаус
7
Хофманн
17
Вольф
17
Вольф
7
Хофманн
13
Штиндль
7
Эмболо
7
Эмболо
13
Штиндль
Остались в запасе
Шальке-04
Боруссия М
70
Джан Боздоган
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Мехмет Айдын
ПЗ
34
Михаэль Лангер
ВР
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Левент Мерджан
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Граммозис
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
70
Джан Боздоган
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Мехмет Айдын
ПЗ
34
Михаэль Лангер
ВР
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Левент Мерджан
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Шальке-04 - Боруссия М
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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