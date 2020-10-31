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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - РБ Лейпциг
Боруссия М - РБ Лейпциг: обзор матча 31 октября 2020
Боруссия М
31.10.2020, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
60'
Х. Вольф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - РБ Лейпциг
90'
+4
Желтая карточка
К. Нкунку
Замена
В. Лазаро
️️️️
П. Херрманн
80'
Замена
Л. Штиндль
️️️️
А. Плеа
80'
Замена
М. Тюрам
️️️️
Б. Эмболо
73'
Замена
К. Крамер
️️️️
Ф. Нойхаус
73'
70'
Желтая карточка
М. Забитцер
69'
Желтая карточка
Х. Хванг
69'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Л. Самарджич
66'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Д. Ольмо
66'
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Кампль
66'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Ю. Поульсен
61'
Желтая карточка
К. Кампль
ГОЛ! 1:0!
Х. Вольф
Пас отдал
П. Херрманн
60'
Желтая карточка
Ф. Нойхаус
56'
Желтая карточка
О. Вендт
52'
Замена
О. Вендт
️️️️
Н. Эльведи
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
20
Дани Ольмо
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
21
Рокко Райц
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Йоша Вос
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
4-1-3-2
1
Зоммер
5
Бенсебаини
28
Гинтер
30
Эльведи
22
Ляйнер
10
Нойхаус
7
Херрманн
17
Вольф
7
Хофманн
14
Плеа
7
Эмболо
4-2-2-2
25
Гулачи
39
Хенрикс
4
Орбан
2
Упамекано
17
Анхелиньо
44
Кампль
20
Забитцер
10
Самарджич
20
Ольмо
9
Серлот
15
Поульсен
14
Плеа
13
Штиндль
13
Штиндль
14
Плеа
7
Херрманн
19
Лазаро
19
Лазаро
7
Херрманн
7
Эмболо
9
Тюрам
9
Тюрам
7
Эмболо
30
Эльведи
17
Вендт
17
Вендт
30
Эльведи
10
Нойхаус
23
Крамер
23
Крамер
10
Нойхаус
10
Самарджич
28
Нкунку
28
Нкунку
10
Самарджич
44
Кампль
21
Айдара
21
Айдара
44
Кампль
20
Ольмо
10
Форсберг
10
Форсберг
20
Ольмо
15
Поульсен
7
Хванг
7
Хванг
15
Поульсен
Остались в запасе
Боруссия М
РБ Лейпциг
5
Михаэль Ланг
ПЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Рокко Райц
ЦП
21
Тобиас Зиппель
ВР
Главный тренер
Марко Розе
1
Хосеп Мартинес
ВР
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
20
Йоша Вос
АП
5
Эрик Мартель
ОП
16
Ибраима Конате
ЦЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
5
Михаэль Ланг
ПЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Рокко Райц
ЦП
21
Тобиас Зиппель
ВР
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
20
Йоша Вос
АП
5
Эрик Мартель
ОП
16
Ибраима Конате
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Боруссия М - РБ Лейпциг
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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