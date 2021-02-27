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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Боруссия М
РБ Лейпциг - Боруссия М: обзор матча 27 февраля 2021
РБ Лейпциг
27.02.2021, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
3 : 2
Завершен
Боруссия М
57'
К. Нкунку
66'
Ю. Поульсен
90+3'
А. Серлот
6'
Й. Хофманн (П)
19'
М. Тюрам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Боруссия М
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
К. Нкунку
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
ГОЛ! 3:2!
А. Серлот
Пас отдал
К. Нкунку
90'
+3
80'
Замена
Л. Штиндль
️️️️
Д. Закария
80'
Замена
А. Плеа
️️️️
О. Вендт
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Д. Клюйверт
76'
ГОЛ! 2:2!
Ю. Поульсен
Пас отдал
Д. Ольмо
66'
62'
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
Й. Хофманн
62'
Замена
Р. Бенсебаини
️️️️
Н. Эльведи
61'
Замена
К. Крамер
️️️️
М. Тюрам
ГОЛ! 1:2!
К. Нкунку
Пас отдал
М. Хальстенберг
57'
49'
Желтая карточка
Н. Эльведи
Замена
А. Серлот
️️️️
М. Забитцер
46'
Желтая карточка
Д. Упамекано
43'
Желтая карточка
М. Забитцер
41'
19'
ГОЛ! 0:2!
М. Тюрам
Пас отдал
Б. Эмболо
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Й. Хофманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Тайлер Адамс
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
21
Рокко Райц
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
2
Упамекано
4
Орбан
20
Мукиэле
10
Адамс
20
Забитцер
19
Клюйверт
20
Ольмо
15
Поульсен
28
Нкунку
3-3-2-2
1
Зоммер
28
Гинтер
30
Эльведи
5
Байер
19
Лазаро
6
Закария
17
Вендт
7
Хофманн
17
Вольф
7
Эмболо
9
Тюрам
28
Нкунку
16
Клостерманн
16
Клостерманн
28
Нкунку
19
Клюйверт
10
Форсберг
10
Форсберг
19
Клюйверт
20
Забитцер
9
Серлот
9
Серлот
20
Забитцер
30
Эльведи
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
30
Эльведи
6
Закария
13
Штиндль
13
Штиндль
6
Закария
9
Тюрам
23
Крамер
23
Крамер
9
Тюрам
7
Хофманн
10
Нойхаус
10
Нойхаус
7
Хофманн
17
Вендт
14
Плеа
14
Плеа
17
Вендт
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Боруссия М
1
Хосеп Мартинес
ВР
10
Лазар Самарджич
АП
16
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Рокко Райц
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
10
Лазар Самарджич
АП
16
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Рокко Райц
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча РБ Лейпциг - Боруссия М
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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