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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Фрайбург
Боруссия М - Фрайбург: обзор матча 03 апреля 2021
Боруссия М
03.04.2021, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Фрайбург
53'
М. Тюрам
60'
М. Тюрам
10'
Р. Салаи
11'
Р. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Фрайбург
Замена
П. Херрманн
️️️️
Л. Штиндль
90'
90'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Э. Демирович
90'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
Я. Кайтель
82'
Желтая карточка
К. Гюнтер
Замена
В. Лазаро
️️️️
О. Вендт
82'
Желтая карточка
К. Крамер
80'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
М. Тюрам
76'
76'
Замена
Н. Буркарт
️️️️
Р. Салаи
69'
Замена
Д. Хайнц
️️️️
Ф. Линхарт
64'
Желтая карточка
Л. Хелер
ГОЛ! 2:2!
М. Тюрам
Пас отдал
К. Крамер
60'
ГОЛ! 1:2!
М. Тюрам
Пас отдал
Л. Штиндль
53'
Замена
Д. Закария
️️️️
Х. Вольф
46'
31'
Желтая карточка
Э. Демирович
11'
ГОЛ! 0:2!
Р. Салаи
Пас отдал
Э. Демирович
10'
ГОЛ! 0:1!
Р. Салаи
Пас отдал
Э. Демирович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
17
Ханнес Вольф
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
20
Гус Тил
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Зоммер
17
Вендт
5
Байер
28
Гинтер
22
Ляйнер
23
Крамер
10
Нойхаус
17
Вольф
13
Штиндль
14
Плеа
9
Тюрам
3-3-1-1-2
21
Мюллер
5
Гульде
3
Линхарт
13
Шлоттербек
7
Шмид
7
Сантамария
30
Гюнтер
14
Кайтель
7
Салаи
9
Демирович
9
Хелер
17
Вендт
19
Лазаро
19
Лазаро
17
Вендт
17
Вольф
6
Закария
6
Закария
17
Вольф
13
Штиндль
7
Херрманн
7
Херрманн
13
Штиндль
9
Тюрам
7
Эмболо
7
Эмболо
9
Тюрам
7
Салаи
99
Буркарт
99
Буркарт
7
Салаи
3
Линхарт
3
Хайнц
3
Хайнц
3
Линхарт
14
Кайтель
19
Хаберер
19
Хаберер
14
Кайтель
9
Демирович
18
Петерсен
18
Петерсен
9
Демирович
Остались в запасе
Боруссия М
Фрайбург
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
Главный тренер
Марко Розе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
17
Лукас Кюблер
ПЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
20
Гус Тил
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
17
Лукас Кюблер
ПЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
20
Гус Тил
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Боруссия М - Фрайбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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