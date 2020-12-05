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Фрайбург - Боруссия М
Фрайбург - Боруссия М: обзор матча 05 декабря 2020
Фрайбург
05.12.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Боруссия М
32'
Ф. Линхарт
49'
В. Грифо (П)
23'
Б. Эмболо
50'
А. Плеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Боруссия М
Замена
Г. Тил
️️️️
В. Грифо
83'
79'
Замена
П. Херрманн
️️️️
А. Плеа
77'
Желтая карточка
А. Плеа
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Э. Демирович
74'
Замена
Р. Салаи
️️️️
Л. Хелер
74'
65'
Замена
М. Тюрам
️️️️
Х. Вольф
64'
Замена
В. Лазаро
️️️️
С. Ляйнер
53'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
Д. Закария
50'
ГОЛ! 2:2!
А. Плеа
Пас отдал
Л. Штиндль
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Грифо
49'
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Нойхаус
ГОЛ! 1:1!
Ф. Линхарт
Пас отдал
В. Грифо
32'
Желтая карточка
К. Шлоттербек
25'
23'
ГОЛ! 0:1!
Б. Эмболо
Пас отдал
Л. Штиндль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Батист Сантамария
ОП
9
Лукас Хелер
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
17
Ханнес Вольф
АП
14
Алассан Плеа
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
20
Гус Тил
АП
7
Роланд Салаи
ПВ
7
Кевин Шаде
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
3-4-1-2
21
Мюллер
5
Гульде
13
Шлоттербек
3
Линхарт
30
Гюнтер
27
Хефлер
7
Сантамария
7
Шмид
32
Грифо
9
Демирович
9
Хелер
3-2-1-2-2
1
Зоммер
22
Ляйнер
28
Гинтер
17
Вендт
6
Закария
23
Крамер
10
Нойхаус
13
Штиндль
17
Вольф
7
Эмболо
14
Плеа
9
Хелер
7
Салаи
7
Салаи
9
Хелер
32
Грифо
20
Тил
20
Тил
32
Грифо
9
Демирович
18
Петерсен
18
Петерсен
9
Демирович
22
Ляйнер
19
Лазаро
19
Лазаро
22
Ляйнер
14
Плеа
7
Херрманн
7
Херрманн
14
Плеа
17
Вольф
9
Тюрам
9
Тюрам
17
Вольф
6
Закария
8
Бенеш
8
Бенеш
6
Закария
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия М
7
Кевин Шаде
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
16
Ибрахима Траоре
ПВ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Тобиас Зиппель
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
7
Кевин Шаде
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Тобиас Зиппель
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Фрайбург - Боруссия М
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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