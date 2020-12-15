Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Боруссия М
Айнтрахт - Боруссия М: обзор матча 15 декабря 2020
Айнтрахт
15.12.2020, вторник, 20:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
3 : 3
Завершен
Боруссия М
22'
А. Силва (П)
24'
А. Силва
32'
А. Баркок
14'
Л. Штиндль
90'
Л. Штиндль (П)
90+5'
Л. Штиндль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Боруссия М
90'
+5
ГОЛ! 3:3!
Л. Штиндль
Замена
Д. Камада
️️️️
А. Баркок
90'
+2
Замена
Д. Да Коста
️️️️
С. Роде
90'
+2
90'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Л. Штиндль
Желтая карточка
А. Баркок
89'
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
А. Силва
83'
82'
Замена
И. Траоре
️️️️
О. Вендт
Желтая карточка
С. Роде
81'
81'
Желтая карточка
Б. Эмболо
Вторая желтая
Д. Абрахам
81'
78'
Желтая карточка
Д. Закария
Желтая карточка
Д. Кор
75'
Замена
Д. Кор
️️️️
А. Юнес
71'
63'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
А. Плеа
46'
Замена
Д. Закария
️️️️
Л. Бенеш
46'
Замена
В. Лазаро
️️️️
Х. Вольф
ГОЛ! 3:1!
А. Баркок
Пас отдал
А. Силва
32'
Желтая карточка
Д. Абрахам
30'
ГОЛ! 2:1!
А. Силва
Пас отдал
А. Баркок
24'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Силва
22'
21'
Желтая карточка
С. Ляйнер
14'
ГОЛ! 0:1!
Л. Штиндль
Желтая карточка
М. Хасебе
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
8
Амин Юнес
АП
25
Аймен Баркок
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
13
Ларс Штиндль
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Айнтрахт
15
Маркус Шуберт
ВР
3
Тута
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Доминик Кор
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
18
Даичи Камада
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
4-2-3-1
1
Трапп
20
Хасебе
19
Абрахам
13
Хинтереггер
37
Дурм
97
Соу
17
Роде
18
Костич
25
Баркок
8
Юнес
19
Силва
4-1-1-2-2
1
Зоммер
22
Ляйнер
28
Гинтер
30
Эльведи
17
Вендт
23
Крамер
8
Бенеш
17
Вольф
13
Штиндль
14
Плеа
9
Тюрам
25
Баркок
18
Камада
18
Камада
25
Баркок
17
Роде
21
Да Коста
21
Да Коста
17
Роде
8
Юнес
31
Кор
31
Кор
8
Юнес
19
Силва
31
Илсанкер
31
Илсанкер
19
Силва
8
Бенеш
6
Закария
6
Закария
8
Бенеш
17
Вольф
19
Лазаро
19
Лазаро
17
Вольф
17
Вендт
16
Траоре
16
Траоре
17
Вендт
14
Плеа
7
Эмболо
7
Эмболо
14
Плеа
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия М
15
Маркус Шуберт
ВР
3
Тута
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Тобиас Зиппель
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
3
Тута
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
12
Бас Дост
ЦФ
Остались в запасе
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Тобиас Зиппель
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия М
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Новости команд
Все
Айнтрахт
Боруссия М
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+