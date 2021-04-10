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Бундеслига 2026/2027
Герта - Боруссия М
Герта - Боруссия М: обзор матча 10 апреля 2021
Герта
10.04.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Боруссия М
23'
С. Аскасибар
49'
Д. Кордоба
27'
А. Плеа
38'
Л. Штиндль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Боруссия М
82'
Желтая карточка
К. Крамер
77'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
М. Тюрам
77'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Р. Бенсебаини
60'
Замена
В. Лазаро
️️️️
Л. Штиндль
Замена
С. Хедира
️️️️
С. Аскасибар
57'
ГОЛ! 2:2!
Д. Кордоба
Пас отдал
М. Кунья
49'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Д. Зеефуик
46'
Замена
М. Платтенхардт
️️️️
М. Миттельштадт
46'
Замена
К. Пентек
️️️️
Д. Лукебакио
46'
Желтая карточка
М. Миттельштадт
40'
38'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Штиндль
27'
ГОЛ! 1:1!
А. Плеа
ГОЛ! 1:0!
С. Аскасибар
Пас отдал
Д. Кордоба
23'
Желтая карточка
Д. Зеефуик
20'
17'
Замена
Т. Зиппель
️️️️
О. Вендт
13'
Красная карточка
Я. Зоммер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Александер Шволов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
6
Денис Закария
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Герта
1
Нильс Кербер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
28
Сами Хедира
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Шволов
24
Клюнтер
31
Дардаи
4
Штарк
7
Миттельштадт
42
Зеефуик
25
Аскасибар
6
Гендузи
14
Лукебакио
9
Кордоба
10
Кунья
4-2-1-1-2
1
Зоммер
22
Ляйнер
17
Вендт
28
Гинтер
5
Бенсебаини
23
Крамер
6
Закария
10
Нойхаус
13
Штиндль
14
Плеа
9
Тюрам
7
Миттельштадт
21
Платтенхардт
21
Платтенхардт
7
Миттельштадт
25
Аскасибар
28
Хедира
28
Хедира
25
Аскасибар
42
Зеефуик
28
Радоньич
28
Радоньич
42
Зеефуик
14
Лукебакио
9
Пентек
9
Пентек
14
Лукебакио
13
Штиндль
19
Лазаро
19
Лазаро
13
Штиндль
17
Вендт
21
Зиппель
21
Зиппель
17
Вендт
5
Бенсебаини
7
Херрманн
7
Херрманн
5
Бенсебаини
9
Тюрам
7
Эмболо
7
Эмболо
9
Тюрам
Остались в запасе
Герта
Боруссия М
1
Нильс Кербер
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Мэтью Леки
ПВ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Ханнес Вольф
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Мэтью Леки
ПВ
Остались в запасе
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Ханнес Вольф
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Герта - Боруссия М
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
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