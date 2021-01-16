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Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Боруссия М
Штутгарт - Боруссия М: обзор матча 16 января 2021
Штутгарт
16.01.2021, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Боруссия М
58'
Н. Гонсалес
90+6'
Силас (П)
35'
Л. Штиндль (П)
61'
Д. Закария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Боруссия М
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Силас
90'
+6
89'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
Д. Закария
Замена
Д. Дидави
️️️️
П. Штенцель
82'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
Н. Гонсалес
82'
Желтая карточка
Силас
81'
74'
Желтая карточка
Й. Хофманн
Замена
Ф. Клемент
️️️️
Г. Кастро
74'
72'
Замена
П. Херрманн
️️️️
К. Крамер
72'
Замена
Х. Вольф
️️️️
Л. Штиндль
Желтая карточка
Н. Гонсалес
71'
61'
ГОЛ! 1:2!
Д. Закария
Пас отдал
Л. Штиндль
61'
Замена
А. Плеа
️️️️
Б. Эмболо
ГОЛ! 1:1!
Н. Гонсалес
Пас отдал
Б. Соса
58'
Замена
С. Калайджич
️️️️
М. Климович
57'
45'
Желтая карточка
Л. Штиндль
37'
Желтая карточка
Д. Закария
35'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Штиндль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
3
Ватару Эндо
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
40
Матео Климович
АП
26
Силас
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
10
Филипп Клемент
АП
10
Филипп Ферстер
АП
10
Даниэль Дидави
АП
15
Роберто Массимо
ПП
11
Саша Калайджич
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
4-2-1-3
1
Кобель
3
Соса
3
Антон
2
Кемпф
15
Штенцель
23
Мангала
3
Эндо
8
Кастро
31
Гонсалес
40
Климович
26
Силас
4-2-1-2-1
1
Зоммер
22
Ляйнер
30
Эльведи
28
Гинтер
5
Бенсебаини
6
Закария
23
Крамер
10
Нойхаус
7
Хофманн
13
Штиндль
7
Эмболо
8
Кастро
10
Клемент
10
Клемент
8
Кастро
31
Гонсалес
10
Кулибали
10
Кулибали
31
Гонсалес
15
Штенцель
10
Дидави
10
Дидави
15
Штенцель
40
Климович
11
Калайджич
11
Калайджич
40
Климович
23
Крамер
7
Херрманн
7
Херрманн
23
Крамер
13
Штиндль
17
Вольф
17
Вольф
13
Штиндль
6
Закария
8
Бенеш
8
Бенеш
6
Закария
7
Эмболо
14
Плеа
14
Плеа
7
Эмболо
Остались в запасе
Штутгарт
Боруссия М
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Роберто Массимо
ПП
10
Филипп Ферстер
АП
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Роберто Массимо
ПП
10
Филипп Ферстер
АП
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Штутгарт - Боруссия М
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
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