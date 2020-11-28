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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Шальке-04
Боруссия М - Шальке-04: обзор матча 28 ноября 2020
Боруссия М
28.11.2020, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
4 : 1
Завершен
Шальке-04
15'
Ф. Нойхаус
36'
О. Вендт
52'
М. Тюрам
80'
Х. Вольф
20'
Б. Раман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Шальке-04
84'
Желтая карточка
М. Ут
Замена
Л. Бенеш
️️️️
Ф. Нойхаус
81'
81'
Замена
Н. Буджеллаб
️️️️
С. Скрыбски
ГОЛ! 4:1!
Х. Вольф
Пас отдал
А. Плеа
80'
Замена
Х. Вольф
️️️️
М. Тюрам
71'
Замена
Л. Штиндль
️️️️
Б. Эмболо
71'
Замена
К. Крамер
️️️️
Д. Закария
65'
Замена
С. Ляйнер
️️️️
В. Лазаро
65'
63'
Замена
А. Шепф
️️️️
Б. Раман
ГОЛ! 3:1!
М. Тюрам
52'
51'
Желтая карточка
М. Тиав
Желтая карточка
М. Тюрам
46'
ГОЛ! 2:1!
О. Вендт
Пас отдал
Ф. Нойхаус
36'
34'
Желтая карточка
К. Лудевиг
Желтая карточка
В. Лазаро
26'
20'
ГОЛ! 1:1!
Б. Раман
Пас отдал
М. Ут
ГОЛ! 1:0!
Ф. Нойхаус
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Шальке-04
1
Фредерик Реннов
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
17
Ханнес Вольф
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
18
Лука Шулер
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Зоммер
17
Вендт
24
Янчке
28
Гинтер
19
Лазаро
6
Закария
10
Нойхаус
7
Херрманн
14
Плеа
7
Эмболо
9
Тюрам
4-1-1-1-3
1
Реннов
29
Лудевиг
5
Кабак
22
Настасич
12
Тиав
8
Маскарель
8
Сердар
7
Скрыбски
13
Ут
14
Раман
9
Хопп
19
Лазаро
22
Ляйнер
22
Ляйнер
19
Лазаро
7
Эмболо
13
Штиндль
13
Штиндль
7
Эмболо
9
Тюрам
17
Вольф
17
Вольф
9
Тюрам
6
Закария
23
Крамер
23
Крамер
6
Закария
10
Нойхаус
8
Бенеш
8
Бенеш
10
Нойхаус
14
Раман
18
Шепф
18
Шепф
14
Раман
7
Скрыбски
10
Буджеллаб
10
Буджеллаб
7
Скрыбски
Остались в запасе
Боруссия М
Шальке-04
5
Михаэль Ланг
ПЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
18
Лука Шулер
ЦФ
22
Левент Мерджан
АП
70
Джан Боздоган
ЦП
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
5
Михаэль Ланг
ПЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
Остались в запасе
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
18
Лука Шулер
ЦФ
22
Левент Мерджан
АП
70
Джан Боздоган
ЦП
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Боруссия М - Шальке-04
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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