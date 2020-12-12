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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Герта
Боруссия М - Герта: обзор матча 12 декабря 2020
Боруссия М
12.12.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Герта
70'
Б. Эмболо
47'
М. Гендузи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Герта
85'
Замена
Д. Редан
️️️️
К. Пентек
Замена
Л. Бенеш
️️️️
Ф. Нойхаус
85'
Замена
Л. Штиндль
️️️️
Х. Вольф
85'
Желтая карточка
Ф. Нойхаус
82'
75'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
Я. Дилросун
75'
Замена
М. Леки
️️️️
Д. Лукебакио
75'
Замена
Л. Тусар
️️️️
В. Дарида
ГОЛ! 1:1!
Б. Эмболо
Пас отдал
М. Гинтер
70'
68'
Желтая карточка
М. Гендузи
Замена
С. Ляйнер
️️️️
О. Вендт
65'
Замена
М. Тюрам
️️️️
И. Траоре
65'
Замена
А. Плеа
️️️️
П. Херрманн
64'
47'
ГОЛ! 0:1!
М. Гендузи
Пас отдал
В. Дарида
Желтая карточка
В. Лазаро
43'
26'
Желтая карточка
П. Пекарик
Желтая карточка
О. Вендт
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Герта
1
Александер Шволов
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
16
Владимир Дарида
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Боруссия М
31
Макс Грюн
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
7
Мэтью Леки
ПВ
10
Дишон Редан
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
4-1-1-3-1
21
Зиппель
17
Вендт
28
Гинтер
30
Эльведи
19
Лазаро
6
Закария
10
Нойхаус
16
Траоре
17
Вольф
7
Херрманн
7
Эмболо
3-2-2-2-1
1
Шволов
28
Боята
33
Торунарига
4
Штарк
22
Пекарик
21
Платтенхардт
16
Дарида
6
Гендузи
14
Лукебакио
24
Дилросун
9
Пентек
17
Вендт
22
Ляйнер
22
Ляйнер
17
Вендт
17
Вольф
13
Штиндль
13
Штиндль
17
Вольф
16
Траоре
9
Тюрам
9
Тюрам
16
Траоре
10
Нойхаус
8
Бенеш
8
Бенеш
10
Нойхаус
7
Херрманн
14
Плеа
14
Плеа
7
Херрманн
9
Пентек
10
Редан
10
Редан
9
Пентек
14
Лукебакио
7
Леки
7
Леки
14
Лукебакио
16
Дарида
29
Тусар
29
Тусар
16
Дарида
24
Дилросун
24
Нганкам
24
Нганкам
24
Дилросун
Остались в запасе
Боруссия М
Герта
5
Михаэль Ланг
ПЗ
31
Макс Грюн
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
Главный тренер
Марко Розе
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
22
Руне Ярстейн
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
5
Михаэль Ланг
ПЗ
31
Макс Грюн
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
Остались в запасе
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
22
Руне Ярстейн
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Боруссия М - Герта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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