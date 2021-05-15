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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Штутгарт
Боруссия М - Штутгарт: обзор матча 15 мая 2021
Боруссия М
15.05.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Штутгарт
45'
Л. Штиндль
72'
В. Эндо
77'
С. Калайджич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Штутгарт
90'
+3
Желтая карточка
В. Эндо
89'
Желтая карточка
Г. Кастро
Желтая карточка
Д. Закария
89'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
86'
84'
Желтая карточка
Р. Массимо
83'
Замена
Х. Аль-Гаддиуи
️️️️
С. Калайджич
83'
Замена
Д. Дидави
️️️️
Ф. Ферстер
Замена
Б. Эмболо
️️️️
А. Плеа
78'
Замена
Д. Закария
️️️️
Ф. Нойхаус
78'
77'
ГОЛ! 1:2!
С. Калайджич
Пас отдал
П. Штенцель
72'
ГОЛ! 1:1!
В. Эндо
Пас отдал
Ф. Ферстер
Замена
В. Лазаро
️️️️
Й. Хофманн
65'
64'
Желтая карточка
Ф. Ферстер
63'
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
Б. Соса
63'
Замена
Г. Кастро
️️️️
Э. Томми
ГОЛ! 1:0!
Л. Штиндль
Пас отдал
К. Крамер
45'
34'
Замена
П. Штенцель
️️️️
К. Мавропанос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
3
Ватару Эндо
ОП
10
Филипп Ферстер
АП
15
Роберто Массимо
ПП
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
20
Лука Мак
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Филипп Клемент
АП
30
Мохамед Санко
ЦФ
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Зоммер
5
Бенсебаини
30
Эльведи
28
Гинтер
22
Ляйнер
23
Крамер
10
Нойхаус
13
Штиндль
7
Хофманн
14
Плеа
9
Тюрам
3-3-2-1-1
1
Кобель
2
Кемпф
3
Антон
15
Мавропанос
16
Каразор
3
Эндо
3
Соса
15
Массимо
27
Томми
10
Ферстер
11
Калайджич
7
Хофманн
19
Лазаро
19
Лазаро
7
Хофманн
10
Нойхаус
6
Закария
6
Закария
10
Нойхаус
14
Плеа
7
Эмболо
7
Эмболо
14
Плеа
15
Мавропанос
15
Штенцель
15
Штенцель
15
Мавропанос
27
Томми
8
Кастро
8
Кастро
27
Томми
10
Ферстер
10
Дидави
10
Дидави
10
Ферстер
3
Соса
21
Чурлинов
21
Чурлинов
3
Соса
11
Калайджич
18
Аль-Гаддиуи
18
Аль-Гаддиуи
11
Калайджич
Остались в запасе
Боруссия М
Штутгарт
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Марко Розе
30
Мохамед Санко
ЦФ
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Лука Мак
ОП
10
Филипп Клемент
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Остались в запасе
30
Мохамед Санко
ЦФ
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Лука Мак
ОП
10
Филипп Клемент
АП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Боруссия М - Штутгарт
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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