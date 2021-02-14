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Вольфсбург - Боруссия М
Вольфсбург - Боруссия М: обзор матча 14 февраля 2021
Вольфсбург
14.02.2021, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Боруссия М
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Боруссия М
85'
Желтая карточка
Б. Эмболо
80'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
Й. Хофманн
Замена
В. Са
️️️️
Р. Штеффен
80'
79'
Желтая карточка
А. Плеа
70'
Замена
Х. Вольф
️️️️
В. Лазаро
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
11'
7'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Виктор Са
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
21
Бартош Бялек
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Кастелс
17
Баку
5
Лакруа
25
Брукс
6
Отавио
43
Мбабу
31
Герхардт
27
Арнольд
21
Шлагер
11
Штеффен
9
Вегхорст
3-3-1-2-1
1
Зоммер
22
Ляйнер
30
Эльведи
28
Гинтер
19
Лазаро
23
Крамер
5
Бенсебаини
10
Нойхаус
7
Хофманн
13
Штиндль
14
Плеа
11
Штеффен
27
Са
27
Са
11
Штеффен
19
Лазаро
17
Вольф
17
Вольф
19
Лазаро
7
Хофманн
7
Эмболо
7
Эмболо
7
Хофманн
Остались в запасе
Вольфсбург
Боруссия М
21
Джером Руссийон
ЛЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
21
Бартош Бялек
ЦФ
12
Павао Перван
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
5
Михаэль Ланг
ПЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Рокко Райц
ЦП
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
21
Джером Руссийон
ЛЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
21
Бартош Бялек
ЦФ
12
Павао Перван
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
5
Михаэль Ланг
ПЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Рокко Райц
ЦП
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Вольфсбург - Боруссия М
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
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