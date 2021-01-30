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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Боруссия М
Унион - Боруссия М: обзор матча 30 января 2021
Унион
30.01.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия М
31'
Р. Кнохе
59'
А. Плеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Боруссия М
90'
+2
Замена
Б. Эмболо
️️️️
А. Плеа
90'
+2
Замена
П. Херрманн
️️️️
Х. Вольф
Замена
Л. Даяку
️️️️
С. Тойхерт
85'
Замена
М. Бюлтер
️️️️
Н. Шлоттербек
79'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
Т. Авонийи
79'
75'
Замена
Л. Штиндль
️️️️
Й. Хофманн
Желтая карточка
Н. Шлоттербек
71'
Замена
Л. Кариус
️️️️
А. Люте
69'
Замена
С. Грисбек
️️️️
К. Гентнер
66'
63'
Желтая карточка
Ф. Нойхаус
59'
ГОЛ! 1:1!
А. Плеа
Пас отдал
Й. Хофманн
58'
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
К. Крамер
45'
Желтая карточка
Д. Закария
ГОЛ! 1:0!
Р. Кнохе
Пас отдал
М. Ингвартсен
31'
8'
Желтая карточка
К. Крамер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
16
Андреас Люте
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Унион
1
Лорис Кариус
ВР
5
Кэита Эндо
ЛВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
13
Себастьян Грисбек
ОП
3
Акакий Гогиа
ПВ
43
Леон Даяку
ЦФ
37
Mathis Bruns
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
3-2-2-3
16
Люте
5
Фридрих
31
Кнохе
4
Шлоттербек
17
Гисельман
26
Рюэрсон
8
Андрих
4
Гентнер
36
Тойхерт
14
Авонийи
7
Ингвартсен
4-2-2-2
1
Зоммер
22
Ляйнер
30
Эльведи
28
Гинтер
5
Бенсебаини
6
Закария
23
Крамер
7
Хофманн
17
Вольф
14
Плеа
9
Тюрам
36
Тойхерт
43
Даяку
43
Даяку
36
Тойхерт
4
Гентнер
13
Грисбек
13
Грисбек
4
Гентнер
4
Шлоттербек
30
Бюлтер
30
Бюлтер
4
Шлоттербек
16
Люте
1
Кариус
1
Кариус
16
Люте
14
Авонийи
20
Похьянпало
20
Похьянпало
14
Авонийи
7
Хофманн
13
Штиндль
13
Штиндль
7
Хофманн
17
Вольф
7
Херрманн
7
Херрманн
17
Вольф
23
Крамер
10
Нойхаус
10
Нойхаус
23
Крамер
14
Плеа
7
Эмболо
7
Эмболо
14
Плеа
Остались в запасе
Унион
Боруссия М
37
Mathis Bruns
ЦФ
3
Акакий Гогиа
ПВ
5
Кэита Эндо
ЛВ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
37
Mathis Bruns
ЦФ
3
Акакий Гогиа
ПВ
5
Кэита Эндо
ЛВ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Унион - Боруссия М
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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