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Боруссия М - Вольфсбург
Боруссия М - Вольфсбург: обзор матча 17 октября 2020
Боруссия М
17.10.2020, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Вольфсбург
78'
Й. Хофманн (П)
85'
В. Вегхорст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Вольфсбург
Желтая карточка
П. Херрманн
90'
89'
Замена
М. Филипп
️️️️
Й. Брекало
85'
ГОЛ! 1:1!
В. Вегхорст
Замена
И. Траоре
️️️️
М. Тюрам
85'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Й. Хофманн
78'
77'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
Желтая карточка
Ф. Нойхаус
77'
77'
Замена
Р. Штеффен
️️️️
А. Мехмеди
Замена
Т. Янчке
️️️️
С. Ляйнер
77'
Замена
Р. Бенсебаини
️️️️
О. Вендт
76'
Замена
Х. Вольф
️️️️
Л. Штиндль
70'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Б. Эмболо
70'
46'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
К. Шлагер
22'
Желтая карточка
К. Шлагер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
21
Бартош Бялек
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Зоммер
17
Вендт
28
Гинтер
30
Эльведи
22
Ляйнер
23
Крамер
10
Нойхаус
13
Штиндль
7
Хофманн
7
Эмболо
9
Тюрам
4-1-2-1-2
1
Кастелс
17
Баку
5
Лакруа
25
Брукс
21
Руссийон
23
Гилявоги
27
Арнольд
21
Шлагер
7
Брекало
14
Мехмеди
9
Вегхорст
17
Вендт
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
17
Вендт
9
Тюрам
16
Траоре
16
Траоре
9
Тюрам
13
Штиндль
17
Вольф
17
Вольф
13
Штиндль
7
Эмболо
7
Херрманн
7
Херрманн
7
Эмболо
22
Ляйнер
24
Янчке
24
Янчке
22
Ляйнер
14
Мехмеди
11
Штеффен
11
Штеффен
14
Мехмеди
21
Шлагер
31
Герхардт
31
Герхардт
21
Шлагер
7
Брекало
26
Филипп
26
Филипп
7
Брекало
Остались в запасе
Боруссия М
Вольфсбург
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
21
Тобиас Зиппель
ВР
Главный тренер
Марко Розе
21
Бартош Бялек
ЦФ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
12
Павао Перван
ВР
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
21
Тобиас Зиппель
ВР
Остались в запасе
21
Бартош Бялек
ЦФ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
12
Павао Перван
ВР
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Боруссия М - Вольфсбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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