Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Унион
Боруссия М - Унион: обзор матча 26 сентября 2020
Боруссия М
26.09.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Унион
56'
М. Тюрам
80'
Н. Шлоттербек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Унион
90'
+2
Желтая карточка
Р. Андрих
88'
Замена
С. Грисбек
️️️️
Г. Премель
Замена
П. Херрманн
️️️️
Ф. Нойхаус
85'
80'
ГОЛ! 1:1!
Н. Шлоттербек
Пас отдал
М. Ингвартсен
Замена
Х. Вольф
️️️️
А. Плеа
75'
74'
Замена
С. Тойхерт
️️️️
М. Бюлтер
73'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
К. Триммель
Замена
О. Вендт
️️️️
М. Тюрам
70'
64'
Желтая карточка
К. Триммель
57'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
Ш. Бекер
57'
Замена
М. Крузе
️️️️
Т. Авонийи
ГОЛ! 1:0!
М. Тюрам
Пас отдал
Й. Хофманн
56'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Унион
16
Андреас Люте
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
21
Гриша Премель
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
Унион
1
Леннарт Мозер
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Зоммер
5
Бенсебаини
30
Эльведи
28
Гинтер
22
Ляйнер
23
Крамер
10
Нойхаус
13
Штиндль
7
Хофманн
14
Плеа
9
Тюрам
3-2-2-2-1
16
Люте
31
Кнохе
4
Шлоттербек
5
Фридрих
28
Триммель
3
Ленц
21
Премель
8
Андрих
23
Бекер
30
Бюлтер
14
Авонийи
14
Плеа
17
Вольф
17
Вольф
14
Плеа
10
Нойхаус
7
Херрманн
7
Херрманн
10
Нойхаус
9
Тюрам
17
Вендт
17
Вендт
9
Тюрам
28
Триммель
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
28
Триммель
21
Премель
13
Грисбек
13
Грисбек
21
Премель
23
Бекер
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
23
Бекер
14
Авонийи
10
Крузе
10
Крузе
14
Авонийи
30
Бюлтер
36
Тойхерт
36
Тойхерт
30
Бюлтер
Остались в запасе
Боруссия М
Унион
16
Ибрахима Траоре
ПВ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
1
Леннарт Мозер
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
8
Йосуа Меес
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
Остались в запасе
1
Леннарт Мозер
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
8
Йосуа Меес
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Боруссия М - Унион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Унион
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+