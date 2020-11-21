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Боруссия М - Аугсбург
Боруссия М - Аугсбург: обзор матча 21 ноября 2020
Боруссия М
21.11.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Аугсбург
5'
Ф. Нойхаус
88'
Д. Калиджиури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Аугсбург
Желтая карточка
М. Тюрам
90'
+2
Замена
Д. Закария
️️️️
Ф. Нойхаус
89'
88'
ГОЛ! 1:1!
Д. Калиджиури
82'
Замена
М. Рихтер
️️️️
Р. Варгас
Замена
М. Тюрам
️️️️
Л. Штиндль
78'
Замена
В. Лазаро
️️️️
П. Херрманн
67'
66'
Вторая желтая
Р. Фрамбергер
65'
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
65'
Замена
А. Хан
️️️️
А. Финнбогасон
65'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Ф. Нидерлехнер
62'
Желтая карточка
Р. Фрамбергер
54'
Замена
Р. Фрамбергер
️️️️
Р. Гумни
38'
Желтая карточка
Р. Хедира
ГОЛ! 1:0!
Ф. Нойхаус
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
21
Рокко Райц
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
5
Марко Рихтер
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
25
Лукас Петков
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Зоммер
17
Вендт
28
Гинтер
30
Эльведи
22
Ляйнер
23
Крамер
10
Нойхаус
13
Штиндль
17
Вольф
7
Херрманн
7
Эмболо
4-2-2-2
12
Гикевич
20
Гумни
2
Удуохай
6
Гаувелеув
57
Иаго
8
Хедира
5
Штробль
20
Калиджиури
11
Варгас
7
Нидерлехнер
27
Финнбогасон
13
Штиндль
9
Тюрам
9
Тюрам
13
Штиндль
7
Херрманн
19
Лазаро
19
Лазаро
7
Херрманн
10
Нойхаус
6
Закария
6
Закария
10
Нойхаус
20
Гумни
32
Фрамбергер
32
Фрамбергер
20
Гумни
11
Варгас
5
Рихтер
5
Рихтер
11
Варгас
27
Финнбогасон
28
Хан
28
Хан
27
Финнбогасон
7
Нидерлехнер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
7
Нидерлехнер
Остались в запасе
Боруссия М
Аугсбург
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Рокко Райц
ЦП
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
25
Лукас Петков
ПВ
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Рокко Райц
ЦП
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
Остались в запасе
25
Лукас Петков
ПВ
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Боруссия М - Аугсбург
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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