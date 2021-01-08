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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Бавария
Боруссия М - Бавария: обзор матча 08 января 2021
Боруссия М
08.01.2021, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
3 : 2
Завершен
Бавария
36'
Й. Хофманн
45'
Й. Хофманн
49'
Ф. Нойхаус
20'
Р. Левандовски (П)
26'
Л. Горецка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Бавария
Замена
Т. Янчке
️️️️
Р. Бенсебаини
89'
Замена
О. Вендт
️️️️
Й. Хофманн
89'
Замена
Х. Вольф
️️️️
Л. Штиндль
82'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Д. Закария
74'
68'
Замена
К. Коман
️️️️
Д. Коста
63'
Желтая карточка
Н. Зюле
Желтая карточка
М. Гинтер
62'
ГОЛ! 3:2!
Ф. Нойхаус
Пас отдал
Й. Хофманн
49'
ГОЛ! 2:2!
Й. Хофманн
Пас отдал
Л. Штиндль
45'
ГОЛ! 1:2!
Й. Хофманн
Пас отдал
Л. Штиндль
36'
26'
ГОЛ! 0:2!
Л. Горецка
Пас отдал
Л. Сане
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Левандовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Зоммер
5
Бенсебаини
28
Гинтер
30
Эльведи
22
Ляйнер
6
Закария
23
Крамер
10
Нойхаус
13
Штиндль
7
Хофманн
7
Эмболо
4-1-1-2-2
1
Нойер
28
Павар
5
Алаба
25
Зюле
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
10
Сане
11
Коста
13
Мюллер
9
Левандовски
13
Штиндль
17
Вольф
17
Вольф
13
Штиндль
6
Закария
7
Херрманн
7
Херрманн
6
Закария
7
Хофманн
17
Вендт
17
Вендт
7
Хофманн
5
Бенсебаини
24
Янчке
24
Янчке
5
Бенсебаини
11
Коста
21
Коман
21
Коман
11
Коста
Остались в запасе
Боруссия М
Бавария
5
Михаэль Ланг
ПЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
21
Марк Рока
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
1
Александр Нюбель
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
5
Михаэль Ланг
ПЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
Остались в запасе
21
Марк Рока
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
1
Александр Нюбель
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Боруссия М - Бавария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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