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Эквадор. Серия А
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Барселона Г
Фелипе Кайседо
Статистика
€ 100 тыс
Фелипе Кайседо - статистика
Барселона Г
5 сентября 1988 (38), Гуаякиль
#10 | Нападающий
183 см | 84 кг
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Команда
И
Г
П
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К
Дженоа
8
1
2
1
0
Интер
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
3 : 0
22.05.2022
Сампдория
73' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Кальяри
1 : 3
15.05.2022
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
4 : 2
06.05.2022
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
1 : 2
01.05.2022
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Специя
1 : 3
15.04.2022
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2 : 0
09.04.2022
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
0 : 1
03.04.2022
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
1 : 1
19.03.2022
Фиорентина
90' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
1 : 1
13.03.2022
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
5 : 0
04.03.2022
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
0 : 0
25.02.2022
Интер
87' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
0 : 2
20.02.2022
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Наполи
1 : 1
12.02.2022
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
0 : 0
22.01.2022
Удинезе
67' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
6 : 0
17.01.2022
Дженоа
67' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
0 : 1
09.01.2022
Специя
71' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Сассуоло
1 : 1
06.01.2022
Дженоа
84' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Эмполи
2 : 2
05.11.2021
Дженоа
1' - 90'
89'
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
0 : 0
31.10.2021
Венеция
46' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Специя
1 : 1
26.10.2021
Дженоа
61' - 90'
79'
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
3 : 2
22.10.2021
Дженоа
61' - 90'
81'
69'
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
2 : 2
17.10.2021
Сассуоло
76' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Эмполи
1 : 3
21.08.2021
Лацио
Был в запасе
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