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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Специя
Дженоа - Специя: обзор матча 09 января 2022
Дженоа
09.01.2022, воскресенье, 20:30
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 1
Завершен
Специя
14'
С. Бастони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дженоа - Специя
90'
+4
Желтая карточка
К. Амьен-Аду
89'
Замена
С. Феррер
️️️️
Д. Верде
85'
Замена
В. Коваленко
️️️️
Д. Маджоре
82'
Желтая карточка
Д. Маджоре
Замена
М. Портанова
️️️️
М. Бадель
80'
78'
Замена
М. Нзола
️️️️
Р. Манай
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
К. Экубан
71'
55'
Желтая карточка
Р. Манай
Желтая карточка
Й. Васкес
54'
Замена
Г. Пандев
️️️️
А. Камбьясо
46'
Замена
Н. Ровелла
️️️️
Ф. Мелегони
46'
Замена
С. Хефти
️️️️
М. Бани
46'
Желтая карточка
М. Дестро
16'
14'
ГОЛ! 0:1!
С. Бастони
Пас отдал
Д. Верде
Желтая карточка
К. Экубан
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Специя
49
Иван Проведель
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Дженоа
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
23
Эрнани
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Специя
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
9
Жанис Антист
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
4-4-2
46
Сиригу
20
Камбьясо
13
Бани
22
Васкес
5
Эстигард
93
Фарес
27
Стураро
47
Бадель
72
Мелегони
21
Дестро
81
Экубан
3-2-2-1-2
49
Проведель
43
Николау
4
Кивиор
6
Эрлич
98
Амьен-Аду
13
Реца
10
Бастони
18
Маджоре
11
Гьяси
10
Верде
7
Манай
13
Бани
30
Хефти
30
Хефти
13
Бани
72
Мелегони
6
Ровелла
6
Ровелла
72
Мелегони
47
Бадель
90
Портанова
90
Портанова
47
Бадель
81
Экубан
10
Кайседо
10
Кайседо
81
Экубан
20
Камбьясо
21
Пандев
21
Пандев
20
Камбьясо
10
Верде
4
Феррер
4
Феррер
10
Верде
18
Маджоре
21
Коваленко
21
Коваленко
18
Маджоре
7
Манай
18
Нзола
18
Нзола
7
Манай
Остались в запасе
Дженоа
Специя
18
Паоло Гильоне
ПЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
Главный тренер
Андрей Шевченко
7
Джакопо Сала
ЦП
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
9
Жанис Антист
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
9
Жанис Антист
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Дженоа - Специя
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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