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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Дженоа
Сассуоло - Дженоа: обзор матча 06 января 2022
Сассуоло
06.01.2022, четверг, 18:30
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 1
Завершен
Дженоа
55'
Д. Берарди
7'
М. Дестро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Дженоа
Желтая карточка
М. Лопес
90'
+3
Желтая карточка
Рожерио
86'
84'
Замена
Ф. Кассата
️️️️
М. Портанова
84'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
К. Экубан
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
Г. Кирьякопулос
84'
75'
Замена
Г. Пандев
️️️️
М. Дестро
64'
Замена
М. Фарес
️️️️
С. Хефти
64'
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
Эрнани
ГОЛ! 1:1!
Д. Берарди
55'
Желтая карточка
Д. Распадори
21'
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Дестро
Пас отдал
К. Экубан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
13
Рожерио
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
23
Эрнани
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
27
Кристиан Аучелли
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джастин Куми
ЦП
26
Асан Мата
ЦП
29
Луиджи Самеле
ЦФ
4
Руан
ЦФ
Дженоа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
7
Абдулайе Туре
ОП
4
Пабло Галдамес
ОП
29
Франческо Кассата
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
3-2-2-1-2
47
Консильи
77
Кирьякопулос
67
Феррари
21
Кирикеш
13
Рожерио
22
Тольян
20
Лопес
21
Харруи
10
Берарди
18
Распадори
92
Дефрель
3-2-2-1-2
46
Сиригу
13
Ванхесден
22
Васкес
13
Бани
30
Хефти
20
Камбьясо
23
Эрнани
47
Бадель
90
Портанова
81
Экубан
21
Дестро
77
Кирьякопулос
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
77
Кирьякопулос
30
Хефти
93
Фарес
93
Фарес
30
Хефти
90
Портанова
29
Кассата
29
Кассата
90
Портанова
23
Эрнани
72
Мелегони
72
Мелегони
23
Эрнани
21
Дестро
21
Пандев
21
Пандев
21
Дестро
81
Экубан
10
Кайседо
10
Кайседо
81
Экубан
Остались в запасе
Сассуоло
Дженоа
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
27
Кристиан Аучелли
ЦЗ
24
Джастин Куми
ЦП
26
Асан Мата
ЦП
29
Луиджи Самеле
ЦФ
4
Руан
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
4
Пабло Галдамес
ОП
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
27
Кристиан Аучелли
ЦЗ
24
Джастин Куми
ЦП
26
Асан Мата
ЦП
29
Луиджи Самеле
ЦФ
4
Руан
ЦФ
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
4
Пабло Галдамес
ОП
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Андрей Шевченко
Статистика матча Сассуоло - Дженоа
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
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