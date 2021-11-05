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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Дженоа
Эмполи - Дженоа: обзор матча 05 ноября 2021
Эмполи
05.11.2021, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 2
Завершен
Дженоа
62'
Ф. Ди Франческо
72'
Ш. Журковски
13'
Д. Кришито (П)
89'
Ф. Бианки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Дженоа
89'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Бианки
Пас отдал
Ф. Кайседо
83'
Желтая карточка
Й. Васкес
Замена
А. Исмайли
️️️️
Р. Фьямоцци
78'
78'
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
А. Камбьясо
74'
Желтая карточка
А. Масиелло
74'
Замена
Ф. Бианки
️️️️
П. Галдамес
74'
Замена
П. Гильоне
️️️️
Д. Бираски
ГОЛ! 2:1!
Ш. Журковски
Пас отдал
Ф. Паризи
72'
69'
Замена
Я. Каллон
️️️️
С. Стураро
69'
Замена
В. Бехрами
️️️️
Н. Ровелла
64'
Желтая карточка
С. Стураро
ГОЛ! 1:1!
Ф. Ди Франческо
Пас отдал
Ш. Журковски
62'
Замена
Ф. Паризи
️️️️
Р. Маркицца
59'
Замена
Ш. Журковски
️️️️
Н. Хаас
59'
Замена
С. Риччи
️️️️
Л. Штулац
59'
Замена
П. Кутроне
️️️️
Ф. Бандинелли
46'
27'
Желтая карточка
Н. Ровелла
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Кришито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
4
Пабло Галдамес
ОП
47
Милан Бадель
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Эмполи
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Самуэле Риччи
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
10
Недим Байрами
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Дженоа
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
20
Стефано Сабелли
ПЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
81
Калеб Экубан
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Викарио
5
Маркицца
26
Тонелли
2
Вити
15
Фьямоцци
4
Штулац
23
Бандинелли
6
Хендерсон
32
Хаас
29
Ди Франческо
9
Пинамонти
3-4-2-1
46
Сиригу
4
Кришито
4
Бираски
5
Масиелло
22
Васкес
6
Ровелла
4
Галдамес
20
Камбьясо
47
Бадель
27
Стураро
10
Кайседо
5
Маркицца
65
Паризи
65
Паризи
5
Маркицца
15
Фьямоцци
44
Исмайли
44
Исмайли
15
Фьямоцци
4
Штулац
21
Риччи
21
Риччи
4
Штулац
32
Хаас
14
Журковски
14
Журковски
32
Хаас
23
Бандинелли
10
Кутроне
10
Кутроне
23
Бандинелли
27
Стураро
11
Каллон
11
Каллон
27
Стураро
4
Бираски
18
Гильоне
18
Гильоне
4
Бираски
6
Ровелла
85
Бехрами
85
Бехрами
6
Ровелла
20
Камбьясо
72
Мелегони
72
Мелегони
20
Камбьясо
4
Галдамес
9
Бианки
9
Бианки
4
Галдамес
Остались в запасе
Эмполи
Дженоа
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
10
Недим Байрами
АП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
20
Стефано Сабелли
ПЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
7
Абдулайе Туре
ОП
81
Калеб Экубан
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
10
Недим Байрами
АП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Остались в запасе
20
Стефано Сабелли
ПЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
7
Абдулайе Туре
ОП
81
Калеб Экубан
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Эмполи - Дженоа
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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