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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Интер
Специя - Интер: обзор матча 15 апреля 2022
Специя
15.04.2022, пятница, 20:00
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 3
Завершен
Интер
88'
Д. Маджоре
31'
М. Брозович
73'
Л. Мартинес
90+4'
А. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Интер
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
А. Санчес
Пас отдал
Л. Мартинес
ГОЛ! 1:2!
Д. Маджоре
Пас отдал
С. Феррер
88'
Желтая карточка
Д. Николау
86'
82'
Замена
С. де Врей
️️️️
А. Бастони
75'
Замена
М. Дармиан
️️️️
Д. Дюмфрис
75'
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Чалханоглу
73'
ГОЛ! 0:2!
Л. Мартинес
Пас отдал
И. Перишич
Замена
Ж. Антист
️️️️
М. Нзола
70'
Замена
Д. Верде
️️️️
С. Бастони
60'
Замена
М. Нзола
️️️️
Р. Манай
60'
60'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Э. Джеко
60'
Замена
А. Санчес
️️️️
Х. Корреа
Замена
К. Агудело
️️️️
В. Коваленко
46'
Замена
С. Феррер
️️️️
А. Реца
37'
31'
ГОЛ! 0:1!
М. Брозович
Пас отдал
Д. Д'Амброзио
Желтая карточка
С. Бастони
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
49
Иван Проведель
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
10
Симоне Бастони
ЛВ
4
Якуб Кивиор
ОП
18
Джулио Маджоре
ЦП
21
Виктор Коваленко
ПВ
7
Рей Манай
ЦФ
11
Эммануэль Гьяси
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Специя
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-1-1-2-2
49
Проведель
13
Реца
6
Эрлич
43
Николау
98
Амьен-Аду
4
Кивиор
18
Маджоре
10
Бастони
21
Коваленко
11
Гьяси
7
Манай
3-1-3-1-2
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
95
Бастони
37
Шкриньяр
77
Брозович
24
Дюмфрис
23
Барелла
20
Чалханоглу
5
Перишич
32
Корреа
10
Джеко
13
Реца
4
Феррер
4
Феррер
13
Реца
21
Коваленко
7
Агудело
7
Агудело
21
Коваленко
7
Манай
18
Нзола
18
Нзола
7
Манай
Нзола
9
Антист
9
Антист
Нзола
10
Бастони
10
Верде
10
Верде
10
Бастони
95
Бастони
6
де Врей
6
де Врей
95
Бастони
24
Дюмфрис
36
Дармиан
36
Дармиан
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
23
Видаль
23
Видаль
20
Чалханоглу
32
Корреа
4
Санчес
4
Санчес
32
Корреа
10
Джеко
10
Мартинес
10
Мартинес
10
Джеко
Остались в запасе
Специя
Интер
7
Джакопо Сала
ЦП
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
Главный тренер
Тиаго Мотта
13
Ионуц Раду
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Специя - Интер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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