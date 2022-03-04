Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Салернитана
Интер - Салернитана: обзор матча 04 марта 2022
Интер
04.03.2022, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
5 : 0
Завершен
Салернитана
22'
Л. Мартинес
40'
Л. Мартинес
56'
Л. Мартинес
64'
Э. Джеко
69'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Салернитана
83'
Замена
М. Руджери
️️️️
Г. Кастанос
Замена
Х. Корреа
️️️️
Э. Джеко
75'
71'
Замена
Ж. Оби
️️️️
П. Маццокки
71'
Замена
И. Радованович
️️️️
Эдерсон
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
М. Брозович
71'
ГОЛ! 5:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Дюмфрис
69'
ГОЛ! 4:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Р. Госенс
64'
Замена
Р. Госенс
️️️️
М. Дармиан
62'
Замена
А. Раноккия
️️️️
С. де Врей
62'
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Чалханоглу
62'
60'
Замена
Н. Цортеа
️️️️
С. Верди
60'
Замена
Д. Перотти
️️️️
Л. Муссе
ГОЛ! 3:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Э. Джеко
56'
Желтая карточка
С. де Врей
45'
ГОЛ! 2:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Н. Барелла
40'
ГОЛ! 1:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Н. Барелла
22'
12'
Желтая карточка
Л. Муссе
Желтая карточка
М. Дармиан
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
90
Симоне Верди
АП
11
Ли Муссе
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Салернитана
27
Вид Белец
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
4-1-3-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
36
Дармиан
77
Брозович
20
Чалханоглу
23
Барелла
24
Дюмфрис
10
Мартинес
10
Джеко
4-3-1-2
55
Сепе
2
Маццокки
17
Фасио
3
Дрэгушин
20
Раньери
29
Кулибали
13
Эдерсон
20
Кастанос
90
Верди
11
Джурич
11
Муссе
36
Дармиан
8
Госенс
8
Госенс
36
Дармиан
6
де Врей
13
Раноккия
13
Раноккия
6
де Врей
20
Чалханоглу
23
Видаль
23
Видаль
20
Чалханоглу
77
Брозович
21
Гальярдини
21
Гальярдини
77
Брозович
10
Джеко
32
Корреа
32
Корреа
10
Джеко
13
Эдерсон
16
Радованович
16
Радованович
13
Эдерсон
90
Верди
20
Цортеа
20
Цортеа
90
Верди
20
Кастанос
13
Руджери
13
Руджери
20
Кастанос
2
Маццокки
10
Оби
10
Оби
2
Маццокки
11
Муссе
8
Перотти
8
Перотти
11
Муссе
Остались в запасе
Интер
Салернитана
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
27
Вид Белец
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
87
Микаэл
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
87
Микаэл
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Интер - Салернитана
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Интер
Салернитана
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:34
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:47
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:34
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:47
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
2024.05.25 23:46
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
2024.05.12 21:03
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
2024.05.12 15:20
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
2024.05.12 09:13
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
2024.05.06 20:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+